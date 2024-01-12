【COSTCO深圳】順豐跨境即日送貨返香港　超市門口¥50可寄3公斤貨

▲ 順豐跨境即日送貨返香港，超市門口¥50可寄3公斤貨。（黃穎津、吳卓峰攝）

Costco深圳店今日（12日）開幕，大批民眾在外狂打蛇餅。守候等開門入場掃貨，TOPick記者到深圳現場睇盛況，民眾輪候約超過1.5小時，才有機會入場掃貨。

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順豐於Costco超市出口外搭置攤位，提供即日送貨返香港服務，如在早上11時半交貨給順豐，即日晚上可到香港。如在當日下午8時前交貨給順豐，翌日中午可到香港。

運費方面，職員表示3公斤貨物起跳，收費¥50人民幣起。暫時可寄家電、雜貨、零食、禮盒等物品，但不接受寄送鮮肉、菜蔬、新鮮及冷藏食物。

Costco深圳店位於龍華區，相對遠離福田、羅湖、蓮塘等商業區。門市地面層全是售貨區，入口是家品電器部，最搶眼貨物就有「龍年生肖金條」、迪士尼巨型勞蘇公仔、Dyson電風筒等；再行入去就是生鮮食品區和包裝食物等。至於樓上3層就有逾1,000個泊位，方便「港車北上」會員。

Costco如從福田口岸前往，可坐深圳地鐵4號線，坐十個站到「紅山」下車，之後徒步約15分鐘才到達。如果略嫌轉折，就可以在西九龍站坐高鐵到「深圳北」，然後打的或叫網約車前往，車費約15元人民幣，車程15分鐘內就抵達。

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記者：黃穎津、吳卓峰