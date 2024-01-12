電子筆記︱更新iPad程式致電子筆記消失　聖羅撒書院認人為失誤考試要延期

▲ 聖羅撒書院承認事件涉及人為失誤，考試要延期。

近年不少學校響應電子教學，實行BYOD（自攜裝置，bring your own device）。沙田有中學生於社交平台投訴，校方突然在考試期間更新iPad的筆記系統，導致學生所寫的筆記全部消失，影響學生溫習進度。TOPick向涉事學校查詢，校方證實事件涉及技術困難及人為失誤，為顧及考試公平，決定延期考試。

有中學生在「名校Secrets 2.0」投稿，她表示今年學校實行BYOD，校方在學生的iPad上安裝了MDM控制，並安裝了Goodnotes、Notability等應用程式，方便學生寫筆記。然而近日考試周，學校在沒有通知之下，突然為全校的iPad更新Goodnotes 6，令學生原本在舊有系統的筆記全部消失。

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學生不滿校方淡化事件影響

副校長在早會向學生致歉，聲稱是技術問題，並突然宣布延遲當日及之後的考試，讓受影響的級別放一星期假溫習，之後再考試。事主表示，不少同學都感到不滿，學生已犧牲聖誕假玩樂時間留家溫習，現時不但筆記消失，還把考試時間加長，影響她們的試後安排。

事主亦不滿校長等管理層推卸責任，通告亦意圖淡化事件影響，甚至兜圈來讚學校，事主形容是火上加油，例如「學生對同儕的關愛及友好的態度，相信與本校多年來一直致力推行正向教育及鼓勵關愛文化有著密切關係。」、「我們希望這次事件能夠作為一個活生生的例子，進一步提升學生的資訊素養和面對困難的能力。」

事主表示，希望學校能夠嚴肅對待是次事件，避免同類事件再次發生，「學校有冇諗過，是次突發事件證明咗你哋嘅危機應變能力有幾差呢？」

中期試延期

TOPick致電向涉事的聖羅撒書院查詢，何副校長證實事件涉及技術困難及人為失誤，事發後已即時跟學生了解並跟進情況。校方其後亦以電郵回覆，學校技術部門於1月8日上午更新程式時，出現技術困難及人為失誤，導致3個年級的學生遺失GoodNotes上的資料，初步估計近100人受影響，校方事發後即時檢查系統嘗試修復，亦有聯絡供應商尋求協助及召開緊急會議評估情況。

校方為減低對學生學習影響，教師利用網上學習平台重新發布筆記，並鼓勵學生互相幫助，向受影響同學分享筆記。是次事件正值中期試，為顧及考試的公平性，校方決定將考試延期，並於1月9日早會向受影響級別學生交代情況。

聖羅撒書院表示，就今次事件對家長及學生帶來的影響深感抱歉。班主任逐一致電家長，關心學生的學習和情緒。校方亦就事件與教育局、家長教師會及應用程式開發商保持緊密溝通。

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責任編輯：林愛娜