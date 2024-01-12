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【COSTCO深圳】首批內地客大手狂掃6000元貨　「感覺挺好有性價比」

社會 10:31 2024/01/12

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熱門 柳俊江 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 高才通 菊梓喬 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

印先生早上7時許便應邀來到超市大手入貨，花費了約5000至6000元購入澳洲黑邊鮑、大西洋鮭魚扒及茅台酒等貨品。(黃穎津攝)

Costco深圳店今日（12日）開幕，佔地逾1.5萬平方米，大批民眾守候等開門入場掃貨，TOPick記者到場睇盛況。

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現場人山人海，早上9時剛開放入場便要「打蛇餅」，由排隊起至入場，至少需要25分鐘才能到超市門口。排隊時有工作人員不斷提醒，客人需要先登記成為會員才能入場。

現場民眾入場大致有秩序，不過記者排隊時則曾目擊有人因插隊而爭執，而排隊至門口時，超市指因人流限制，須「出一個」才能「入一個」，一度暫停入場，有人因此放棄離場，也有人嘗試另尋入口。

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印先生早上7時許便應邀來到超市大手入貨，他本預計會花費約1萬元，最終卻只用約5000至6000元，購入澳洲黑邊鮑、大西洋鮭魚扒及茅台酒等貨品，滿載而歸。他笑言：「感覺挺好，有性價比。」

現場直擊
Costco深圳店開幕　場內顧客大手掃筍貨

Costco目前入會費每年¥299元，如港人持有內地手機號碼，可以直接在Costco的微信程式內，即可登記做會員；如沒內地電話，就可以直接到店申請會員實體卡。【即睇攻略】

而WeChat Pay HK亦聯同Costco向港人提供消費優惠，1月中向每位WeChat Pay HK用戶送出總值$128.88禮包。而於2月每位用戶以WeChat Pay HK港幣消費，可享3倍WePoints積分。【再有攻略】

Costco深圳店位於龍華區，相對遠離福田、羅湖、蓮塘等商業區。門市地面層全是售貨區，入口是家品電器部，最搶眼貨物就有「龍年生肖金條」、迪士尼巨型勞蘇公仔、Dyson電風筒等；再行入去就是生鮮食品區和包裝食物等。至於樓上3層就有逾1,000個泊位，方便「港車北上」會員。

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記者：黃穎津

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