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朱鑑然化身超市男神　與幸福人妻姜麗文梁芷珮齊拍賀年廣告

娛樂 11:02 2024/01/12

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姜麗文為超市拍賀年廣告。

靚仔朱鑑然（Kevin）與兩位靚人妻姜麗文 (Lesley) 及梁芷珮 (Christy) 獲邀拍攝超市賀年廣告，他們以亮麗造型辦年貨迎接龍年。

外表新潮的Kevin原來十分重視傳統，他說喜歡鮮色，每次過年都會由內到外穿上紅色衣物，因為他覺得紅色會為他帶來好運。

Kevin過去一年事業運急升，最近又有新戲上，新年願望當然亦希望自已可以在娛樂圈大紅大紫，今年亦會保留傳統，繼續過年穿著紅色帶旺自己。

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朱鑑然

秦沛廚藝一流

談及拜年送禮，一向注重健康的Kevin，揀選賀禮喜歡以健康食品為首選︰「我想送水果、果仁一類的健康食物作賀年禮物俾我嘅屋企人同朋友，我知佢哋會好鍾意食，我仲想送埋士多啤梨乳酪，咁就包羅萬有。」

今次，是Lesley第二次為超市拍賀年廣告，她透露每次過新年，爸爸（秦沛）和兩位叔叔（姜大衛和爾冬陞）都炮製北方風味大餐給全家人食，爸爸最拿手炸醬麵、兩位叔叔分別會煮豬手和鮮魚，味道一流。

梁芷珮

姜麗文梁芷珮早已認識

原來Lesley和Christy在溫哥華時已經認識，是認識了18、19年的好朋友，但工作上的合作卻是第一次，大家都覺得非常有趣。

今次過年Christy希望挑選一支紅酒送給Lesley：「我自己好鍾意飲酒，所以我想同Lesley摸摸酒杯底，好好聚舊談心。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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