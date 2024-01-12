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過關禁忌︱ 網民呻帶電子煙被海關扣查罰款 帶雞蛋奶製品隨時犯法

休閒消費 13:22 2024/01/12

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（資料圖片）

自從通關後，港人北上消費成風，除了到大型商場玩食遊外，大型超巿山姆超市（Sam's Club）及剛開業的Costco（開市客），亦成為港人消費重點，旅行社亦紛紛推出掃貨旅行團。不過由內地帶貨返港，必要看清條例，否則不小心攜帶違禁品回港，分分鐘要負上刑事責任，近日有內地網民在小紅書發文，指攜帶電子煙來港「被海關扣了」，更被關「小黑屋」審查2小時，電子煙被沒收外，將來還要在港上庭受審，面臨罰款，所以不能掉以輕心。

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有內地網民以「去香港被抽查出電子煙被海關扣了」為題，呻爆因帶電子被扣查甚至要面臨上庭及罰款等刑責︰「我平常可能幾個月才抽一次電子煙，抽看玩，旅遊順手帶到深圳，然後來香港我自己都不記得我裝包裡了，然後查出來了，就進小黑屋了，等了兩個小時，說要等煙管局來人沒收，本來就陪朋友去購物，當天去當天回，結果一天旅程直接變半天。」更要來港上庭兼罰款1至3千元不等，「三個月後將面臨法院傳票，到時候還要去香港開庭受審，然後一般罰款1k-3k……」更指「真的不想再去香港了」。

携帶酒及煙草要跟足指引

其實香港人到內地購貨，要看清甚麼是遺禁品，煙草方面，凡年滿18歲的旅客，可免稅攜帶19支香煙，或1支雪茄，如多於1支雪茄，總重量不能超過25克；或25克其他製成煙草，煙草僅供本人自用。酒精方面，年滿18歲的旅客，亦1可以免稅攜帶1升，持香港身份證的旅客，必須離港不少於24小時才可以享有以上豁免數量。

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帶凍肉奶製品隨時犯法

另外，不少巿民也會北上買餸回港，海關表示，巿民可以攜帶合理數量的食物，如水果、蔬菜、全熟肉類、海產（包括大閘蟹）等，以供自用，但新鮮或冷藏的肉類和家禽、野味、蛋類、奶類及奶類製品等則屬進口管制食物，帶回香港則隨時觸犯法例，最高罰款高達5萬及監禁6個月。

2月中就是農曆新年，但因為本港放煙花不合法，故爆竹、煙花及爆炸品等不能帶入港，犯法最高罰款達10萬元及監禁6個月。而另一樣需要注意的是港人北上消費也要留意不能携帶太多現金，根據國家《攜帶外幣現鈔出入境管理暫行辦法》，旅客進出境可攜帶的人民幣限額僅為20,000元人民幣，否則要向海關申報，而抵達香港的旅客，帶超過12萬元港元亦須向海關人員作出書面申報。

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責任編輯：王明芳

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