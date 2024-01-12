星夢一姐丨菊梓喬離巢即亮相伯樂何哲圖節目　自爆有三間唱片公司招手

▲ Hana指自己多出路。

菊梓喬（Hana）日前宣布離開TVB Music Group正式離巢，並以黑色背景寫道：「感謝這2555天終於來到這一天這段時間，一直回憶著過去，很不舍（捨），有喜有悲，百感交集。」隨後她又再發文稱：「還是需要時間來消化……」之後Hana立即亮相HOY TV新春節目《龍騰灣區歡樂年》 綵排。

星夢一姐丨菊梓喬遭冷待無癮離開 昔日「劇集歌天后」HANA：終於來到這一天

親認離巢

早前在家中跌傷腳的Hana仍未康復，昨晚（11日）撐住拐杖現身，她表示跟星夢結束七年關係，大感不捨。

本身隸屬另一公司創意文化的她，被問到為何不跟星夢續約？Hana接受傳媒訪問指是公司決定，大家仍保持良好關係。

▲ Hana親認離巢。

自爆多出路

她指對上一次推出歌曲已經是兩年前，所以希望上半年可出新歌，若然沒人幫她，也會自資推出，因為一直有寫歌，又自爆有三間唱片公司向其招手。

有指資源放在《聲夢傳奇》及《中年好聲音》歌手身上，導致她離巢，Hana指合約本身在這段時間結束，大家合作推出過很好的音樂，已覺得相當圓滿。

感激何哲圖

談到她參與HOY TV節目是否向伯樂何哲圖報恩，對此Hana感激對方記得她，大家互相拯救大家，並表示若然TVB邀請她拍劇也會參與，之前有份演出劇集《逆天奇案2》將於4月推出，就算要出席宣傳活動也沒問題。

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讚Hana有實力

至於何哲圖受訪時指得知對方幾日前完約，而Hana得悉今次節目與廣東電視台合作也想參與，並指她今次以獨立歌手身份演出。

當笑指他拯救Hana時，何哲圖即笑言對方值得栽培，是互相幫忙，希望將來可以做不同節目。

問到他會否第一個跟菊梓喬簽約？他表示有待對方公司處理，但大家已合作多年，合作性高又有默契，指對方希望參與不同活動，並大讚Hana有實力，歌曲在內地亦很受歡迎。

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