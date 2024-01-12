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黑色月光丨郭鋒走出陰霾參演劇集《黑色月光》　念亡妻曾難投入演戲：思潮太犀利

娛樂 12:12 2024/01/12

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郭鋒近日正拍攝TVB新劇！

現年71歲的郭鋒跟太太歐陽佩珊結婚40年，兩人為圈中模範夫妻，無奈患上末期肺腺癌的歐陽佩珊在2017年離世，深情的郭鋒因思念亡妻，一度暫別幕前！

郭鋒參演TVB劇集《黑色月光》。（取自instagram）

演林夏薇父親

喪妻後的郭鋒近年生活漸重回正軌，2022年演出完內地劇集《獅子山下的故事》後，近日他有份參演TVB新劇《黑色月光》。

日前文雪兒於社交平台分享開工照片，除了郭鋒外，還有楊茜堯、林夏薇、尹揚明等同劇演員，當中文雪兒寫道：「開工其實好開心 #黑色月光。」

從照片所見，一頭白髮的郭鋒穿上西裝，笑容滿臉，精神狀態也不錯，另外劇中郭鋒飾演林夏薇父親，從其打扮推測，相信又是演富商呢。

【鶼鰈情深】郭鋒對歐陽佩珊用情至深 演活了《射鵰英雄傳》郭靖和黃蓉

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思緒難平復

深情的郭鋒自喪妻後情緒大受影響，2022年，他接受「香港演藝人協會」訪問時，說起亡妻也不禁淚盈於睫。

郭鋒表示跟TVB仍有兩部劇集的部頭合約，惟自2017年歷喪妻後，他已沒再接演劇集：「唔得，情緒不好，埋不到位，思潮太犀利，很多謝無綫，不好意思。」

歐陽佩珊因癌症病逝，郭鋒感謝身邊親友的關懷，當中包括亡妻的學生，他說：「有很多人都關心我，不少更是太太的學生，他們很關心我，知道我之前跟太太的生活和相處方式，亦很擔心我，初時我的確是跌了落去一樣，現在說起也有點酸酸地。」

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【矢志不渝】郭鋒歷喪妻之痛後近況曝光　 與亡妻再立婚約承諾愛一生一世

承諾「愛她一生一世」

作為教徒的郭鋒，在2019年赴以色列、約旦等地朝聖，與亡妻再立婚約，許下一生一世愛歐陽佩珊的承諾，認真深情。

返港後，郭鋒接受TOPick專訪，細談這次聖地之旅，說到有機會再宣讀婚姻盟約時，郭鋒毫不考慮就參加：「這兩年生活上一直像失去了甚麼，覺得再造一張盟約，可填補了我心靈上的缺失。」

郭鋒形容太太是全能演員：「她打、跳、唱俱能，根基穩健，我至今仍未見過一位女演員有她的功架，可是她個性不喜與人爭，外間常指她是『二奶命』，即總是執二攤演其他人不肯做的角色，但卻是怡然自得，不論演甚麼戲都盡足心機。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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