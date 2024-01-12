  • 21°C
香港時間 : 2024112日 (週五) 16:49
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 柳俊江 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 高才通 菊梓喬 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

超市大搜查｜44款洗頭水含二噁烷、劑甲醛可致敏　消委會16款安全名單一覽

食用安全 16:02 2024/01/12

分享：

分享：

熱門 柳俊江 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 高才通 菊梓喬 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

市面上洗頭水產品繁多，用錯產品有機會出現過敏、甩頭髮或甩頭皮等情況。消費者委員會（消委會）早前曾測試市面上60款洗頭水，發現當中7成樣本含有致敏物、重金屬或污染物，使用後或會導致出現敏感如痕癢、出紅疹等情況。不過，其中有16款不含上述物質，屬於安全選擇，供大家參考。

最新影片：

TOPick診症室
TOPick診症室︱男子嚴重便秘拒求醫　至血便揭患直腸癌半年離世　醫生拆解5招+8種食物通便

消委會於2017年測試市面上60款洗頭水，包括39款標榜適合一般人士使用、3款標榜適合女性使用、7款標榜適合男性使用，以及1款標榜適合脫髮人士使用的產品。檢測結果發現有約7成樣本含致敏物、重金屬或污染物，有機會對皮膚造成過敏症狀。不過，亦有16款洗頭水沒有檢出重金屬、二噁烷、MIT或CMIT/MIT混合物及游離甲醛等受關注的物質，不過部分仍可能含可致敏香料成分，名單如下：

點擊圖片放大
+17
+16

逾7成樣本含致敏物、重金屬或污染物

檢測結果發現，有44款樣本含有二噁烷、可致敏防腐劑或遊離甲醛，恐對皮膚產生刺激，造成敏感、痕癢、出紅疹等徵狀。此外，只有1款樣本「海倫仙度絲絲滑柔順去屑洗髮乳」被檢驗出含有微量重金屬砷，檢測量為0.18ppm，但微量砷經皮膚吸收有限，其餘69分樣本均未被檢測含有水銀、鉛、砷和鎘等重金屬。

當中有38款檢測出二噁烷，含量由1.1ppm至24ppm不等，有7款樣本檢出量超，但微量砷經皮膚吸收有限過歐盟消費者安全科學委員會（SCCS）要求的安全水平（含量需低於10ppm）。消委會解釋，短時間接觸低濃度二噁烷氣霧，會對皮膚、眼部和呼吸系統造成刺激，由於二噁烷屬於揮發性物質，一般情況下只要徹底沖洗就不會對健康造成威脅，但仍建議可免則免，並可考慮選用不含二噁烷或含量較低的產品。

此外，有12款樣本被檢驗出含有防腐劑「甲基異塞唑晽酮」（MIT）或「甲基氯異塞唑晽酮」（CMIT），均有機會令使用者出現過敏反應，包括皮膚痕癢、出紅疹等，嚴重甚至會引致敏感性接觸性皮膚炎。當中有3款樣本含有MIT，含量由0.0064%至0.00903%，合乎內地和歐盟使用規定；另有5款同時檢測出MIT及CMIT，總量幾乎0.00127%至0.00994%，其中以「Organic Care Normal Balance Shampoo with Organic Aloe Vera and Bitter」最高，超出內地和歐盟使用規定的0.0015%；而其餘4款樣本均只檢出CMIT，含量亦合乎內地和歐盟使用規定。

值得留意是，只有1款樣本「Ogx摩洛哥堅果油洗髮露」被檢驗出含有遊離甲醛，含量為0.03%，合乎內地和歐盟使用規定。不過消委會提醒大家，皮膚有傷口及容易過敏人士，接觸微量遊離甲醛後，都有機會引致皮膚出現不適反應，如敏感性接觸性皮膚炎、痕癢、出紅疹等。

選用洗髮用品小貼士

消委會亦提出安全選擇合適洗髮護髮產品的4個小貼士，供大家參考：

1. 按個人頭部膚質和髮質選用合適的洗髮護髮產品。

2. 容易出現皮膚敏感、患有濕疹和其他皮膚問題的人士要特別留神，建議避免選用含有MIT、CMIT和可釋出甲醛成分的產品。

3. 建議選購標示生產日期、有效日期和開封後使用期的產品。

4. 用後留意頭部、面部和身體不同部位皮膚是否有異常反應，例如痕癢、出紅疹等。

*資料源自2017年8月消委會報告，產品售價及品質或有變更

 

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

養生 健康問題 著數優惠 女生話題 頭髮護理 重金屬 甲醛 防腐劑 過敏 敏感

最高瀏覽

觀塘車禍｜痛失愛妻胎兒　丈夫見心理醫生　精神科醫生：喪親後注意8大徵狀
觀塘車禍｜痛失愛妻胎兒　丈夫見心理醫生　精神科醫生：喪親後注意8大徵狀
婚禮人情2024｜最新人情公價一覽　酒店/酒樓/簽紙註冊/午宴金額大不同
婚禮人情2024｜最新人情公價一覽　酒店/酒樓/簽紙註冊/午宴金額大不同
【COSTCO深圳】華南首店今日開幕　即睇開業墟冚搶貨盛況
【COSTCO深圳】華南首店今日開幕　即睇開業墟冚搶貨盛況
溫泉危機｜內地女浸溫泉後　頸部生肉粒求醫揭染HPV　醫生揭一情況最易受感染
溫泉危機｜內地女浸溫泉後　頸部生肉粒求醫揭染HPV　醫生揭一情況最易受感染