超市大搜查｜44款洗頭水含二噁烷、甲醛可致敏　消委會16款安全名單一覽

市面上洗頭水產品繁多，用錯產品有機會出現過敏、甩頭髮或甩頭皮等情況。消費者委員會（消委會）早前曾測試市面上60款洗頭水，發現當中7成樣本含有致敏物、重金屬或污染物，使用後或會導致出現敏感如痕癢、出紅疹等情況。不過，其中有16款不含上述物質，屬於安全選擇，供大家參考。

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消委會於2017年測試市面上60款洗頭水，包括39款標榜適合一般人士使用、3款標榜適合女性使用、7款標榜適合男性使用，以及1款標榜適合脫髮人士使用的產品。檢測結果發現有約7成樣本含致敏物、重金屬或污染物，有機會對皮膚造成過敏症狀。不過，亦有16款洗頭水沒有檢出重金屬、二噁烷、MIT或CMIT/MIT混合物及游離甲醛等受關注的物質，不過部分仍可能含可致敏香料成分，名單如下：

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逾7成樣本含致敏物、重金屬或污染物

檢測結果發現，有44款樣本含有二噁烷、可致敏防腐劑或遊離甲醛，恐對皮膚產生刺激，造成敏感、痕癢、出紅疹等徵狀。此外，只有1款樣本「海倫仙度絲絲滑柔順去屑洗髮乳」被檢驗出含有微量重金屬砷，檢測量為0.18ppm，但微量砷經皮膚吸收有限，其餘69分樣本均未被檢測含有水銀、鉛、砷和鎘等重金屬。

當中有38款檢測出二噁烷，含量由1.1ppm至24ppm不等，有7款樣本檢出量超，但微量砷經皮膚吸收有限過歐盟消費者安全科學委員會（SCCS）要求的安全水平（含量需低於10ppm）。消委會解釋，短時間接觸低濃度二噁烷氣霧，會對皮膚、眼部和呼吸系統造成刺激，由於二噁烷屬於揮發性物質，一般情況下只要徹底沖洗就不會對健康造成威脅，但仍建議可免則免，並可考慮選用不含二噁烷或含量較低的產品。

此外，有12款樣本被檢驗出含有防腐劑「甲基異塞唑晽酮」（MIT）或「甲基氯異塞唑晽酮」（CMIT），均有機會令使用者出現過敏反應，包括皮膚痕癢、出紅疹等，嚴重甚至會引致敏感性接觸性皮膚炎。當中有3款樣本含有MIT，含量由0.0064%至0.00903%，合乎內地和歐盟使用規定；另有5款同時檢測出MIT及CMIT，總量幾乎0.00127%至0.00994%，其中以「Organic Care Normal Balance Shampoo with Organic Aloe Vera and Bitter」最高，超出內地和歐盟使用規定的0.0015%；而其餘4款樣本均只檢出CMIT，含量亦合乎內地和歐盟使用規定。

值得留意是，只有1款樣本「Ogx摩洛哥堅果油洗髮露」被檢驗出含有遊離甲醛，含量為0.03%，合乎內地和歐盟使用規定。不過消委會提醒大家，皮膚有傷口及容易過敏人士，接觸微量遊離甲醛後，都有機會引致皮膚出現不適反應，如敏感性接觸性皮膚炎、痕癢、出紅疹等。

選用洗髮用品小貼士

消委會亦提出安全選擇合適洗髮護髮產品的4個小貼士，供大家參考：

1. 按個人頭部膚質和髮質選用合適的洗髮護髮產品。

2. 容易出現皮膚敏感、患有濕疹和其他皮膚問題的人士要特別留神，建議避免選用含有MIT、CMIT和可釋出甲醛成分的產品。

3. 建議選購標示生產日期、有效日期和開封後使用期的產品。

4. 用後留意頭部、面部和身體不同部位皮膚是否有異常反應，例如痕癢、出紅疹等。

*資料源自2017年8月消委會報告，產品售價及品質或有變更

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