一球翻身｜改編球壇最逆轉勝事件 磁力王帶領球壇雜牌軍圓夢

▲ 《一球翻身》改編自美屬薩摩亞足球代表隊輸31球的真人真事。

人生當中必定會遇上各式各樣的失敗，那種挫敗感都讓我們受盡歧視、嘲笑、看輕。有人因此選擇放棄並自怨自艾。但電影《一球翻身》（Next Goal Wins）透過美屬薩摩亞足球代表隊最失敗的事迹，說明「堅持」、「享受」、「放下」的道理，讓觀眾了解到當願意接受自己的時候，或許就能做到「一球翻身」。

電影改編自2001年澳洲國家足球代表隊對美屬薩摩亞足球代表隊的一場世界盃外圍賽賽事。當時澳洲以31︰0的大比數擊敗美屬薩摩亞，憑雙方的「努力」創下國際比賽最大分差的世界紀錄。比賽當中，單是澳洲前鋒湯臣就射入13球，同樣打破國際比賽中個人單場進球最多的記錄。

當失敗者遇上失敗者

10年後，美國職業足球教練Thomas Rongen加盟美屬薩摩亞足球隊成為球隊總教練，球隊經過Thomas三星期特訓後，在世界盃預選賽中以前2︰1比數奇迹擊敗湯加，取得有史以來第二場勝利，世界排名更由第205名躍升至第173名。

球隊事迹及後被拍成紀錄片《Next Goal Wins》，導演Taika Waititi因此決心改編成電影。

▲ 賽前跳舞助威是美屬薩摩亞的傳統。

曾演《變種特攻》（X-Men）系列的「磁力王」米高法斯賓達，飾演「黑仔王」教練Thomas Rongen（ 飾）的足球經驗豐富，但他不為人知的經歷，使他一直沉淪於傷痛，家庭甚至事業因此連番出現問題。球隊連續幾個球季成績欠佳，令他被炒之餘，更被放逐到美屬薩摩亞堅負起執教「垃圾」足球隊的重任。

球隊成員的組成都相當「騎呢」，「球隊小花」祖雅（Kaimana 飾）是史上第一位跨性別足球員，雖然祖雅在球隊當中的領導才能出眾，但經常被其他球隊歧視其跨性別的身份。

而擔任球隊「漏風龍門」的尼基（Uli Latukefu 飾）因經歷過自己甚或史上最大的敗仗，被澳洲大炒31比0後，挫敗感仍繞心中，使他一蹶不振，從此放下足球到超市打工。

深入了解美屬薩摩亞

有「黃金右腳」之稱的蘭保（Semu Filipo 飾）原先是一位身材肥胖的警察，教練在一次抄牌經過當中無意發現肥仔蘭保竟然擁有精準的射術，成為「垃圾」球隊的「黃金右腳」！

導演Taika賦予球隊成員各種經常被世人歧視、嘲笑、看輕的特質，帶出天生我材必有用，放下成見和執着的道理。鼓勵遇上不同困難的人，堅持過後終會有好風景。

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《一球翻身》在美屬薩摩亞取景，自然滲透着當地的人文風景及文化，熱帶沙灘嬉水場口，夏威夷風情的衣着，特色民族菜式等元素都帶出美屬薩摩亞的熱帶風情。

導演透過抵死幽默的方式，比較當地和先進城市在生活習慣之間的差異，例如當地星期日不會工作，比賽前跳民族舞助威，全島駕駛限速20公里等，成功搞笑娛樂觀眾之餘，更讓觀眾深入了解認識美屬薩摩亞的文化知識。

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《一球翻身》由《陽光兔仔兵》（Jojo Rabbit）導演Taika Waititi 執導，他以擅長的喜劇方式呈現有史以來「最丟架」足球賽事。

這次是Taika繼《雷神3《雷神奇俠3：諸神黃昏》（Thor︰ Ragnarok）及《雷神奇俠4：愛與雷霆》（Thor︰ Love and Thunder）後再次回歸最擅長的既無厘頭又溫馨的小品風格。多才多藝的他，更擔任導演、演員並身兼編劇及監製，以搞笑方式向觀眾帶出「放下，放慢，快樂過生活」的主旨。

記者：傅承嘉