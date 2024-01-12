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明星代言｜楊紫瓊耍詠春推龍鱗圖案運動衫　為lululemon新春系列代言

娛樂 12:21 2024/01/12

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熱門 柳俊江 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 高才通 菊梓喬 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

來自加拿大的運動服品牌lululemon，近年的聲勢非常厲害，早已超越adidas，同時直迫運動用品一哥nike，今年龍年系列更再下一城找來金像影后楊紫瓊打耍詠春造勢，單但是所花的廣告費有多龐大，就知道今天的lululemon在運動界的地位有多強大。

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當然要金像影后再耍詠春，要有多方面的配合她才會首肯答應，於是品牌找來舞劇《詠春》八位舞者合作拍攝《新春，詠春》主題短片喜迎龍年，慶祝象徵新生和希望的春天。

她說：「 詠春在很心中有特殊的意義，早在1994年主演電影《詠春》， 今次榮幸能在30年後與這些專業舞者合作，透過短片《新春，詠春》重新詮釋詠春，很非常欣賞這次的合作理念，因為能夠在一年四季擁有自己內在的春天，是很們自身的超能力。」

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至於說到這個龍年服裝系列又如何？設計以龍鱗重疊形成的獨特形狀和曲線為靈感。其中緞面燈籠袖外套採用絲滑緞面面料製成，呈現光澤感，新年做運動都要龍常虎猛，這個系列就最適合不過。

產品查詢：2463 0053 

記者：何偉雄

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楊紫瓊 消費資訊 消費種類 運動用品 運動 lululemon（美：LULU）

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