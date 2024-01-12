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【COSTCO深圳】開市客：深圳會員店停車位已滿　進場需等候3小時以上

社會 11:18 2024/01/12

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熱門 柳俊江 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 高才通 菊梓喬 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

開市客指，深圳會員店停車位已滿，進場需等候3小時以上。（吳卓峰攝）

COSTCO深圳店今日（12日）開幕，佔地逾1.5萬平方米，大批民眾守候等開門入場掃貨，TOPick記者到場睇盛況。

COSTCO約10時30分在會員應用程式推送通知，指深圳會員店目前停車位已滿，進場需等候至少3小時以上，建議顧客提前安排行程，避免高峰時段前往店舖。現場職員指，現時輪候入場需時最少2小時，並向輪候的顧客派發飲用水。

現場直擊
COSTCO深圳華南首店開幕　職員稱入場輪侯時間約兩小時

現場直擊
COSTCO職員向輪候顧客派水

Costco目前入會費每年¥299元，如港人持有內地手機號碼，可以直接在Costco的微信程式內，即可登記做會員；如沒內地電話，就可以直接到店申請會員實體卡。【即睇攻略】

而WeChat Pay HK亦聯同Costco向港人提供消費優惠，1月中向每位WeChat Pay HK用戶送出總值$128.88禮包。而於2月每位用戶以WeChat Pay HK港幣消費，可享3倍WePoints積分。【再有攻略】

Costco深圳店位於龍華區，相對遠離福田、羅湖、蓮塘等商業區。門市地面層全是售貨區，入口是家品電器部，最搶眼貨物就有「龍年生肖金條」、迪士尼巨型勞蘇公仔、Dyson電風筒等；再行入去就是生鮮食品區和包裝食物等。至於樓上3層就有逾1,000個泊位，方便「港車北上」會員。

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記者：陳麗娜

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