萬千星輝頒獎典禮2023丨飛躍進步男藝員十強名單　「星三代」阮浩棕成大熱

▲ 《萬千星輝頒獎典禮2023》「飛躍進步男藝員」十強名單。

TVB《萬千星輝頒獎典禮2023》將於1月14日舉行，「飛躍進步男藝員」十強名單已公布，當中候選人周奕瑋與許文軒都是入圍「男飛躍進步藝人」及「最佳男主持」十強。

不過，外間認為出身演藝世家的「星三代」阮浩棕屬「男飛躍」大熱，因為他在劇集《隱形戰隊》、《隱門》、《靈戲逼人》分別演出不同類角色並有不俗表現。

萬千星輝頒獎典禮2023丨阮浩棕入行10年首獲獎項提名 有望與緋聞女友何沛珈齊奪「飛躍」

萬千星輝2023丨飛躍進步男藝員十強

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