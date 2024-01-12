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萬千星輝頒獎典禮2023丨飛躍進步男藝員十強名單　「星三代」阮浩棕成大熱

娛樂 11:28 2024/01/12

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熱門 柳俊江 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 高才通 菊梓喬 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

《萬千星輝頒獎典禮2023》「飛躍進步男藝員」十強名單。

TVB《萬千星輝頒獎典禮2023》將於1月14日舉行，「飛躍進步男藝員」十強名單已公布，當中候選人周奕瑋與許文軒都是入圍「男飛躍進步藝人」及「最佳男主持」十強。

不過，外間認為出身演藝世家的「星三代」阮浩棕屬「男飛躍」大熱，因為他在劇集《隱形戰隊》、《隱門》、《靈戲逼人》分別演出不同類角色並有不俗表現。

萬千星輝頒獎典禮2023丨阮浩棕入行10年首獲獎項提名　 有望與緋聞女友何沛珈齊奪「飛躍」

萬千星輝2023丨飛躍進步男藝員十強

  • 陳浚霆    愛‧回家之開心速遞、星光熠熠耀保良、約埋班Friend遊香港
  • 周吉佩    中年好聲音、大笪地唱不停、奇蹟小店、日本18種住法
  • 周奕瑋    娛樂頭條、萬千星輝頒獎典禮2022、請1日假去旅行、周遊關西、超級毛特兒大賽、萬眾同心公益金、日本限定Super遊、萬千星輝賀台慶
  • 許文軒    娛樂頭條、勁歌金榜、請1日假去旅行2、大笪地唱不停、中年好聲音2
  • 孔德賢    法言人、你好，我的大夫、新聞女王、第三屆兒童及青少年粵劇折子戲大賽、不可能任務、歡樂滿東華2023
  • 林正峰    有種好男人、新四十二章、新聞女王、獎門人感謝祭系列、TVB繼續創新節目巡禮2024、萬千星輝賀台慶、溜走的真味
  • 林景程    新四十二章、隱形戰隊、羅密歐與祝英台
  • 馬貫東    黃金萬両、破毒強人
  • 吳業坤    香港人在北京、新聞女王、回家
  • 阮浩棕    隱形戰隊、隱門、靈戲逼人
  • 容天佑    隱形戰隊、法言人、破毒強人

最新影片推介：詹天文專訪

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聲夢小花丨17歲詹天文入行2年歷挫折再站起　Windy不被打沉：經過磨練堅強好多

撰文 : TOPick柴犬出動

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