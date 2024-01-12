家居意外｜5歲女童家中玩耍遭晾衫杆刺穿頸部　母報警送院終傷重不治

▲ 女童獨自在房間玩耍，突被晾衫杆刺傷，最終傷重不治。（圖非當事人，iStock圖片）

即使在家裡，家長都要時刻留意孩子情況，家居環境隨時暗藏致命危機。馬來西亞吉隆坡近日有一名年僅5歲的女童，獨自在家中房間玩耍時，不慎被金屬晾衫杆刺穿頸部，最終傷重不治。

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綜合媒體報道，事發於1月6日，吉隆坡一名5歲女童獨自在家中房間玩耍時，因不明原因被懸掛的金屬晾衫杆刺傷頸部，當場重傷失去意識，癱倒在血泊中，直至下午2時半，其他孩子發現告知，母親才驚覺女兒出事，嚇得趕緊報警救助。

待救護人員到場初步急救，並先後送往附近診所及兒童醫院搶救後，女童仍因失去過多傷重身亡。女童的監護人被警方拘捕，目前仍在調查意外事件的詳細經過，至於是否為家長的疏失所致，責任歸屬等後續仍待釐清。

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責任編輯：林愛娜