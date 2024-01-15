簡易核保程序與增值服務 3大突破重新定義危疾保障

近年本港患上慢性疾病如糖尿、「三高」，即高血壓、高血糖和高膽固醇等健康問題的人士有年輕化趨勢i。此外，有調查指約7成年屆30歲或以上港人指有病在身令其購買危疾保障時遇到不同困難ii 。究竟慢性疾病患者或危疾康復者是否難以購買危疾保障呢？以下立即為大家拆解當中疑團！

問題一：患有慢性疾病或曾患危疾難買危疾保障？

傳統的危疾保障可能會因投保人的健康狀況，而考慮承保與否。假如投保人患有慢性疾病，甚至曾患危疾，即使已經康復，亦可能不獲受保。

不過，由AXA安盛推出的全新「盛滿愛危疾保障」（下稱「盛滿愛」）就打破傳統，採用簡易核保程序，重點覆蓋最近兩年的健康狀況，投保時只須回答少至3條健康核保問題，被保人無需驗身、無需提供家族病歷，甚至無需披露「三高」、糖尿等病況，不僅大大省卻繁複的核保程序，更讓慢性病患者和危疾康復者亦有機會獲得保障。

問題二：帶病投保，保費必然高昂？

以往帶病投保的傳統危疾保障，保險公司可能會額外徵收附加保費，或不保已知疾病或其引起的健康問題。但「盛滿愛」則帶來突破，以一名年約30歲的男士為例，若他成功投保「盛滿愛」，每日保費只需5.3港元，即每月約160港元便可獲得50萬港元保額的保障（「摰守護級別」），並承保他於受保前已存在的病況。即使被保人的健康狀況隨後有任何變化，亦可享有保證續保的權利直至100歲，而且每個保單年期內的保費率亦不會隨被保人年齡而遞增。

問題三：年屆65歲仍可購買危疾保障？

傳統危疾保障的投保年齡上限多為65歲，但根據香港癌症統計概覽，超過一半癌症發病個案為65歲或以上人士，且佔所有新確診數字超過三分之二。因此，一份危疾保障對銀髮族可謂相當重要。針對有關情況，「盛滿愛」特別把投保年齡上限提高至80歲，守護更多有保障需要的人士，以協助他們及家人降低因危疾帶來的財務壓力。

全方位照顧市民的危疾保障需要

AXA安盛推出的「盛滿愛」，透過簡易核保程序，助市民打破以往因年齡或健康狀況而難以投保危疾保障的限制。

另外，考慮到腦退化症日漸普及，「盛滿愛」設有「指定代領人申請」選項。保單持有人可預先委任一位「指定代領人」，若前者不幸被診斷為精神上失去行為能力，或喪失獨立行動能力，該指定代領人可代表提交索償申請及領取賠償，以應付緊急的財務需要。

為鼓勵客戶建立健康的生活習慣並定期檢視健康狀況，防患於未然，「盛滿愛」於第1、第3及第5個保單年度為客戶提供免費的身體檢查，客戶完成後更可享相當於該保單年度保費10%的保費回贈作為獎賞。如果客戶達到AXA Goal (Lite) 計劃中的指定達標日數，亦可以獲得每年10%的保費回贈。而由第10個保單週年日起，客戶於每個保單週年日更可享相等於年度化保費20%的長期客戶獎賞。

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「盛滿愛危疾保障」：https://www.axa.com.hk/zh/care-for-all-critical-illness-plan