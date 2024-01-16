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眼睛護理｜眼睛乾澀及青光眼使視力下降　中醫針灸有助改善徵狀免惡化

健康資訊 17:41 2024/01/16

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針灸有助紓緩眼睛乾澀，也有助青光眼及早期白內障患者改善視力、避免病情惡化。（iStock圖片）

長時間使用電子產品，使患上近視的人愈來愈多。而近視度數太深，患上青光眼、白內障的風險亦大大增加！加上現時不少慢性病也有年輕化的趨勢，對眼睛造成的損傷不容忽視。及早覺察眼睛警號並求醫，可透過針灸改善病徵及控制病情，有助保護眼睛、留住視力。

解決眼睛乾澀

眼睛持續乾澀困擾生活，常常要滴眼藥水，甚至因而感到刺痛，便應立即求醫。註冊中醫師朱嘉俊解釋，眼晴乾澀源於水濕代謝出現問題，津液失衡而致。醫師會先為病人找出病因，如淚液分泌不足、淚管堵塞，抑或長期鼻敏感令淚管通暢度受影響？

他續解釋，不論津液過多或太少，均顯示病人的肺、脾、腎三個臟腑於水液運行上出現問題，故治療會集中以針灸調和這三大臟腑。「針對這個問題，我們會透過針灸五輸穴以調平臟腑氣血，從根源整體解決眼睛乾澀的問題。」五輸穴通常位於手腳趾、膝蓋及手踭位置，針灸相對安全。另外於脾肝經的合穴、陰陵泉及曲泉等穴位針灸，亦對調和水液有幫助。

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朱醫師續指，中醫會因應病人個別的身體狀態調整治療方案，如因脾胃問題、肝火盛而導致眼睛乾，亦會加配使用太白、太衝等穴位。除了內臟問題，若望診時發現病人頸椎有偏歪，有機會令頭部氣血失衡，影響眼睛的血液循環，使眼睛易累、視力變暗等。醫師亦會加以調和，使經絡走向更順暢，治療效果亦加倍。

為青光眼患者降眼壓

青光眼患者易眼壓高，持續眼壓高不但常感眼痛頭痛、視力模糊，更有機會破壞視神經，嚴重可致盲。朱醫師指眼壓高與血液及水液代謝有關。治療同樣以五輸穴為基礎，先調節肝膽，改善氣血和水液代謝處理根本問題。若病人持續眼壓高，則會選擇刺络放血：「因瘀血會堵塞血管，用刺絡的方式減少瘀血，使血管回復暢通，病人的血液循環理應有改善，希望其眼壓可回復正常。」

中醫師一般會選擇位於膝蓋後方，對應眼和血的委中穴來放血。另如耳朵出現明顯青筋或瘀血，或頭部感覺疼痛，亦有機會選用耳穴放血；若病人眼壓未受控制，建議一星期針灸3次。當眼壓回復穩定後，眼睛損傷的風險會隨之減少，可透過持續的針灸調理避免病情惡化。

朱醫師建議大家於晚上11時前入睡，因凌晨1至3時走肝經，這段時間宜熟睡。（iStock圖片）

朱醫師形容針灸有激活視神經之效，曾有年長患者患青光眼逾廿年，一邊眼睛只剩下1/4視力，只能看到模糊白影。但經長時間針灸後視力有明顯改善，感光和分辨顏色能力變高，也能看到頭髮、衣服、物件等輪廓，生活質素大大提升。

減早期白內障惡化風險

早期白內障會使視力矇糊，好發於糖尿病人身上。朱醫師解釋此症同樣會循調理肝膽為根本，如患者有血糖問題，會集中疏通三焦，以降低血糖回復正常水平。疏通三焦的方法會在肚臍周邊下針，配合手腳的五輸穴，有助改善病人視力、回復清晰。

（曾耀輝攝）

「疏通三焦經的針數雖然較多，但會用特別幼短的針，而且淺刺亦較安全。」朱醫師建議血糖不穩定者一周針灸3次，回復穩定後可每月針灸2次作調理，當病人的血糖受控，早期白內障的惡化風險也隨之降低。

4大養眼貼士

春季將至，此時節宜養肝、養眼。不論年紀及有否患有眼疾，養眼愈早做愈好，朱醫師有以下幾個貼士：

1. 晚上11時前入睡，保持睡眠充足
凌晨1至3時走肝經，這段時間宜熟睡

2. 多散步、保持愉悅心情
動怒使肝氣上衝，鬱悶也會帶動肝火，兩者均有機會傷眼

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3. 定時熱敷雙眼
當下午3至5時走膀胱經，或任何時候感到眼乾眼累時，可熱敷雙眼10-15分鐘，改善血液循環，放鬆周邊肌肉。

4. 多吃枸杞同菊花
具明目作用。而枸杞能養肝血，肝血充足有助減低肝氣鬱結的機會。

記者：吳霆俊
 

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