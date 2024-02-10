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細菌叢生｜女子搬新租屋　清洗洗衣機驚見「黑色海帶湯」　專家教用1物洗機更乾淨

食用安全 11:05 2024/02/10

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女子搬新租屋，清洗洗衣機驚見「黑色海帶湯」，專家教用1物洗機更乾净。

洗衣機易藏污納垢，需定時清洗。台灣有女網民在網上發文分享，稱最近搬入新租屋，因不確定上一位租客使用洗衣機的習慣，遂自行買了洗衣槽清潔劑清洗。未料，洗衣機内竟洗出整桶黑水，還漂浮著一大堆碎屑，讓她不禁直呼：「還好有洗！」

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台灣一名女網友在Facebook群組「我愛全聯-好物老實説」發文分享，指她最近剛搬進新租屋，房東還好心附帶洗衣機給她。因不確定上一位租客使用洗衣機的情況，便買了洗衣槽清潔劑對洗衣機進行清洗。

未料清洗完後，洗衣機内竟洗出一整桶黑水，且上面還漂浮著一大堆碎屑，就像一桶「海帶湯」，讓她直言：

花費便宜不心痛，洗完髒成這樣，還好有洗。

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帖文一出，一眾網民紛紛驚嘆洗衣機的污糟程度，「怎麼那麼黑」；亦有網民不解：「那些浮雜怎麼用乾淨？」對此，有網民回應可以用濾網撈起，或者使用不要的布，「清洗完成再用洗衣服模式清洗，如果可以放一塊不要的布，髒東西會殘留在抹布上」、「也可以準備一條不要的大毛巾，放進去，大毛巾會把髒東西吸附」。

不過，有網民建議最好拆機清洗，會更加乾净，並表示事主的做法治標不治本，甚至可能會導致洗衣機更加污糟，「這玩意不用還好、用了更糟，一但用了會讓槽外殘渣污垢軟化剝落，但清潔劑效果有限又沒辦法把槽外完全清乾淨（畢竟你沒刷掉啊），之後洗衣就會發現洗衣槽內更多殘渣黏在衣服上，等於說一開始不要用洗衣槽清潔劑還比較好，要乾淨還是花錢拆機最有效啦......」

更多網民留言請看：

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對此，事主則表示：「之所以不拆洗，一方面是費用比較高，另一方面主要怕拆洗弄不好還要賠房東一台，風險感覺比較高。」亦有網民建議不要拆機清洗：「雖然很多人都回覆說用了更髒，但說實話，請人來拆洗是很乾淨沒錯，但洗衣機後續會有問題，如運轉聲音變大.....自己請人拆洗過的經驗。」

洗衣機需定期清洗

本港洗衣機雪櫃維修專家、盈豐維修工程有限公司董事劉敬康曾受訪表示，洗衣機暗藏污垢問題，這些污垢是因用家不斷使用洗衣機，日積月累得來，用家必須定期清潔洗衣機。他列出2大導致洗衣機骯髒的原因：

1. 洗衣機外缸的污水，與滾筒內洗衣服的水是同一缸水

  • 洗衣機的滾筒分內缸和外缸，內缸透過快速轉動與衣物接觸，如同用手搓洗、揉及拍打等動作清潔衣物。外缸則不會轉動，但內缸轉動時，部分洗衣水會流到兩者之間的防水圈。
  • 清洗程序完成後，污水會排出機外，但污水所含的髒物被困防水圈內，日積月累下會形成污垢。

2. 積存殘留物

  • 包括洗衣粉、柔順劑、衣物纖維，甚至是人體皮屑等，並會滋生細菌，例如引發皮膚敏感的霉菌。

DIY清潔洗衣機一般是用梳打粉或洗衣機專用清潔劑，劉敬康有以下使用貼士：

梳打粉

  • 梳打粉定期清潔洗衣機既環保又慳錢，但需留意使用分量，劉敬康建議，每次清潔洗衣機用半磅梳打粉，以常見454克紙盒裝梳打粉為例，即每次用半盒，直接倒入滾筒，正常開機洗一次。

洗衣機清潔劑

  • 市面上的洗衣機清潔劑類型琳瑯滿目，有粉狀亦有液體。不過，兩者都有可能在清潔洗衣機時，產生大量泡沫，或會從洗衣粉格「吐出來」，令洗衣機內積存更多殘餘物，屆時可能「得不償失」。

劉敬康指，洗衣機宜每月2次「小洗」，其中一次用梳打粉或洗衣機專用清潔劑；另一次則用80度以上的熱水「空機」洗一次。約兩年就要拆開洗衣機，以高壓水槍「大洗」一次，徹底清理機內殘存的洗衣粉、柔順劑、衣物纖維及人體皮屑等污垢。

點擊看更多洗衣機清潔貼士：

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