東張西望︱CCTV揭發黑心陪月5宗罪　偷飲人奶啜雞汁港媽慘食口水尾

▲ 《東張西望》報道，有港媽揭發黑心陪月5宗罪。

好陪月員難求！TVB節目《東張西望》昨日（12日）報道，一名港媽不幸遇到黑心陪月，翻查閉路電視片段（CCTV）後，揭發對方5大惡行，包括偷飲人奶、吃湯渣等等，行為極不專業。

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陪月5宗罪

據《東張西望》報道，事主楊太於去年11月誕下兒子，聘請了陪月員幫忙照顧BB和安排膳食，未料卻發現「中伏」，她翻查CCTV片段，結果發現陪月5大惡行。

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第1宗罪：偷飲人奶

楊太發現該名陪月竟偷飲人奶，然後冲奶粉給BB喝，並向自己謊稱BB已經喝了人奶。她表示，看到CCTV片段時十分震驚和憤怒，因為黃金初乳十分珍貴，「我咁辛苦去餵人奶，咁辛苦去泵出嚟，就係想畀BB最好嘅，佢咁樣一啖飲咗」。她又說，覺得黃金初乳是她給予BB的第一份禮物，形容陪月的行為相當變態，「邊有正常人會去飲人嘅人奶？」。

第2宗罪：啜雞汁

陪月煮好雞後，竟用口啜雞汁，然後若無其事，原碟端出給楊太吃。直到查看CCTV片段後，楊太才發現自己一直吃陪月的「口水尾」，直呼「極核突，我直頭想嘔返出嚟」。

第3宗罪：衛生意識差

楊太指陪月衛生意識差，洗碗時將膜布、百潔布和待處理的生魚放在一起，又食用煲代茶（洗米茶）剩下的湯渣，吃完再吐在洗碗盆，十分噁心。

第4宗罪：安全意識不足

楊太亦發現，陪月曾抱著BB走近爐灶，然後再將一瓶奶放在冒煙的湯煲內翻熱，批評行為危險之餘，又不衛生，「唔係一個正常人會做嘅嘢囉」。

第5宗罪：行為無品

此外，陪月會用私家瓶盛走剩餘的湯水，亦會直接用手拿湯渣吃，製作坐月餐時，又直接用手指戳進蝦醬裡，再挑出來沾在豬肉上左抹右抹，然後用手拌勻。楊太斥陪月毫無個人衛生，「正常人都唔會用手指撩啲蝦醬，指甲攝住晒」。

黑心陪月早有前科

工作態度令楊太十分不滿，除了以上5宗罪，楊太亦指對方長期坐在廚房，無所事事，但卻抱怨廚房工作太多，要求傭人幫忙，要將自己本應處理的工作推卸給傭人，然後又指責對方「點解講極都唔識」，更罵她蠢。另外，陪月為BB更換尿片時，沒有使用尿布枱，而是直接將BB放在膝蓋上，稍有不慎BB容易摔在地上。

楊太在網上搜尋該名陪月的資料，結果發現對方有不良記錄，更有不少媽媽在討論區分享中伏經歷，有苦主甚至指她「為禍人間」、「朋友啱啱用完佢搞到產後抑鬱咁滯」、「佢慣犯嚟」。

陪月工作了4天，楊太便決定終止合約，翌日陪月上門要求賠償，當時楊太指要致電勞工處查詢賠償事項，但陪月再追問她為何要解雇自己，又似乎不願意離開，最終要由丈夫出馬，以強硬態度讓她離開。

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責任編輯：王明芳