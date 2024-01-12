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不堪真相︱嫁大28歲男九年生8孩　人妻驚揭丈夫另有老婆怒討2億撫養費

家事百科 13:20 2024/01/12

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熱門 柳俊江 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 高才通 菊梓喬 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

人妻與丈夫結婚9年，才揭發對方另有老婆。

一段近10年的關係以為是真愛，沒想到最後竟揭發不堪真相。內地重慶一對相差28歲的夫婦，9年間透過代孕生了8名孩子，惟兩人早前鬧翻後，女方意外揭發男方有國外有另一個老婆，怒討2億人民幣（約2.2億港元）撫養費。

據內地媒體報道，33歲女事主在10年前透過微信認識丈夫，當時自己年僅23歲，對方已經51歲，她不知道男方的經濟狀況，只知他是一個上班族。反觀她自己家裡經濟條件優渥，在市中心有數棟房子，父母亦有數百萬人民幣存款。

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事主憶述，兩人在2015年5月20日登記結婚，並選擇在國外代孕，花了1000多萬人民幣生了5男4女，丈夫認為這麼多孩子，總有一個有出息。事主坦言，最初計劃生12個孩子，今年龍年還打算找代孕生4個。

然而，近年她跟丈夫發生爭執，雖然和好後又住在一起，怎料去年查詢車輛違規罰款時，赫然發現車子被查封，透過律師才知，丈夫原來在國外有老婆，並對他提告，要求撤銷丈夫贈予事主的財產。這時事主才知道，原來丈夫沒有跟前妻離婚，和對方對質後，僅得到「不知道」的回應。

事主十分氣憤，回到丈夫的老家，向他怒討2億人民幣撫養費，並要求他每月按時支付撫養費，丈夫的親戚表示，如果要移交孩子，她可以接手，但撫養費必須按正常法律程序走，事主認為丈夫只是把孩子當豬養，堅持拒絕讓出孩子。

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責任編輯：王明芳

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