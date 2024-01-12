世紀賤男丨東出昌大形象插水隱居深山　與三個年輕女演員過同居生活

▲ 東出昌大改到深山居住。

現年35歲日本男星東出昌大，在2020年出軌偷吃年紀比他細9歲的女星唐田英里佳，而且更被爆不倫發展之時，太太渡邊杏正在懷孕。

渡邊杏與東出昌大育有三名子女，事件爆出後，堅強的阿杏寧願做單親媽媽湊大仔女，也要對丈夫出軌零容忍提出離婚，結束約5年半婚姻關係。

【出軌下場】渡邊杏離婚復出拍劇養家 東出昌大只願每月付$2133養子女

▲ 形象插水的東出昌大改到深山居住。

形象插水隱居山林

而且杏與東出昌大離婚後，有媒體踢爆男方開出的養育費為每月每個孩子1萬日元（約711港元）養育費，即3個子女的養育費總共只每月3萬日圓（約2,133港元）。

報道指，杏雖然理解東出昌大自被踢爆出軌後形象插水，工作量受影響收入已大不如前，可是當聽到這養育費金額時，她還是即是呆了。

成為渣男之王的他在2022年隱居山林，而且早有打獵執照，在山上靠打獵維生。最近，日本富士電視台的節目《めざまし8》（ Mezamashi 8）到山區採訪東出昌大自給自足的生活。

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不在意外間批評

在採訪發現，東出昌大現時在山上住在利用鐵皮、塑膠布搭建的小屋內，不過當中還有3位年輕女演員烏森麻藤、齊藤遊成、松本花林與他同居。她們更熟練地處理東出打獵回來的鹿，可見4人一同生活了一段日子。

享齊人之福的東出昌大被問會否擔心節目播出後，再惹來醜聞，他卻語帶平靜地答：「嗯，我不在意旁人說他們想說的話。」

此外，他表示不倫醜聞爆出後失去所有演藝工作，不禁感嘆過去建立参事業一鋪清袋而一度迷茫，不過現在已想通，不再受到外間言論影響情緒。

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