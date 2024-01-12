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冬天護膚︳皮膚科醫生拆解坊間止痕偏方　片糖浸浴馬油椰子油有效止癢嗎？

醫生診症室 15:47 2024/01/12

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不想年年被痕癢埋身，聽聽皮膚科專科醫生提出的解救法。

氣候轉冷，聽到人們最常疾呼的除了是「好凍呀！」，也有不少是「好痕啊！」天氣凍與皮膚痕癢對一些人來說互有關連，每到冬季，就嚴陣以待做好止痕的準備。皮膚痕癢不是疾病只是症狀，但亦對當事人造成或多或少困擾，不想年年被痕癢埋身，聽聽皮膚科專科醫生提出的解救法。

每逢冬季，Amy都會投訴「周身痕」。「其實本身皮膚都較乾，就算夏天都會嘴唇爆坼，一年四季潤唇膏都不會離身。對手都好乾，啲紋走晒出來。」

以上都習以為常，但每年皮膚都會出現一些「驚喜」給她。學生時代，有幾年每逢冬天早上，一雙小腿都會長風癩（蕁麻疹），痕得要命。「那些年的長輩，流傳把酒餅搗碎加上米酒敷在皮膚上就會好轉，我都忘記了有無改善，只是一對腳『白晒晒』好難睇！」過了冬天，風癩就消失。

當皮膚痕癢已發展至出現紅、腫、熱、痕及痛的發炎警號，需盡早求醫。（iStock）

抓癢後出紅點

早幾年，Amy一雙小腿又「出事」，有一晚出席完婚宴飲過白酒後，不知何解小腿便痕癢得要命，連晚上睡覺也受影響，忍不住手搔抓，會現出一粒粒紅點，此時痕癢加上赤痛，更加困擾。她去看家庭醫生，說是皮膚敏感，服用藥物後才告好轉。

今年入秋後，她的癢處重災區在腰間兩側，接近褲頭的位置，早晚必定出現，同樣是感痕癢，用手抓癢即出現粒粒紅點，她勤加使用護膚膏補濕，算是稍為改善，卻不明白皮膚痕癢並非每年出現，而且位置不一。

皮膚科專科醫生侯鈞翔指，天氣轉冷皮膚痕癢的常見部位，即是廣東人常說的「上五吋、下五吋」，小腿前方最容易出現乾燥症，會有發炎和痕癢。原因主要是這部位的皮脂腺密度最少，當平時油脂分泌較少的話，對皮膚保護成正比。

另外，容易乾燥及痕癢地方，是經常摩擦、接觸和郁動的部位，包括前臂和手踭。

晚上痕癢感覺加劇

有些人表示入睡後痕癢感覺特別強烈，侯醫生表示，因那段時間沒有日間工作的集中注意力，轉而多留意身體上症狀。而且，夜晚的氣流一般較緩慢，有可能令空氣中積聚了致敏原，令皮膚敏感症狀變得明顯。部分長者在冷天沖熱水澡，水溫太高也會導致皮膚痕癢。

另一方面，若不勤於更換枕頭套、床單，積聚了大量塵埃、人體分泌物甚至是致敏原塵蟎，當事人就寢之時接觸到，便有機會導致痕癢。也要注意被子的質料如羽絨，都可引起皮膚敏感。

「有長者怕冷，有時會使用電氈、在床上鋪上羊毛或人工保暖物品，也是使皮膚容易痕癢的因由。」

本身有敏感症或濕疹人士，在冷天時會加劇痕癢。他說，敏感症如鼻敏感、哮喘、異位性皮炎、長期皮膚敏感等，在天氣寒冷時，皮膚屏障無可避免地流失得更多水份。因敏感症狀引致的皮膚構造異常，絲聚蛋白減少，會進一步加劇水份流失。

「冬天時濕度驟降，會令皮膚下的水份，造成更多流失及導致發炎，擾亂免疫系統。加上因怕寒冷而少開窗，在室內開暖器及加溫設備，會令皮膚更痕癢甚至令濕疹發作。」

拆解各種止痕法

坊間的止痕方法五花八門，偏方包括：

片糖水浸浴：侯醫生指此方法有消炎紓癢效果，但其實當片糖加入水中後，滲透壓會出現變化，可能會對皮膚造成刺激。當皮膚已正值進入發炎狀態時，片糖水未能遏止發炎。

洗澡後使用BB油：BB油不含修補因子，未必能改善皮膚的質地，一如坊間眾多的油份潤膚用品，有短暫的保護皮膚屏障功能，但對皮膚構造沒有大幫助。「如早年本港流行過塗蛋黃油，提煉過程相當粗糙，或帶有有毒物質，大面積塗上，對身體有害無益。」

皮膚科專科醫生侯鈞翔說：「最好的護膚用品是用過後無任何異樣，可持之以恒使用，已屬適合，不必誤以為價錢愈貴愈好。」（經濟日報資料庫）

另外，馬油、椰子油大行其道，使用在身體不同部位，侯醫生表示同樣只能對皮膚屏障角膜有短暫保護效果，對皮膚構造和改善發炎極為有限。亦有聲稱改善皮膚物質的產品，能滲入皮膚屏障層面達到改善皮膚構造，效果亦有限。說到紓緩皮膚發炎、乾燥及濕疹，在臨床上可見效果不大。

溫水加入燕麥或食用蘇打粉洗澡：梳打粉屬於鹼性物質，或是加入燕麥，或對皮膚痕癢有短暫紓緩，但對皮膚構造及屏障保護和紓緩發炎，作用不大，甚至因酸鹼值問題，引起的皮膚發炎可能會更加劇烈。

「發晒出來」傷害更大

坊間亦有一些反傳統另類的止痕說法，要令皮膚發炎「發晒出來」自會好轉，侯醫生強調這完全是誤解。「在臨床見更多時，當發炎得劇烈，對患者的傷害更大，需用上更複雜的治療方案，才能改善皮膚狀況。」

他說皮膚發炎是有一個過程，開始時感到皮膚粗糙，繼而脫皮、皮膚紋理變得明顯，屬於乾燥現象，稍稍用手推搓皮膚，皺紋顯現或觸感粗糙，代表皮膚屏障處於變弱的臨界點，隨時出現發炎。重災區為肩膊、大腿，當出現如抓刮的劃痕，痕癢感覺便至，持續兩至三星期。「雖然這期間不至太困擾，惟在晚上入睡後，癢感會變得明顯。之後皮膚會出現點點紅粒，是皮膚屏障發炎病灶，痕癢亦加劇，有大面積身體受影響，出現紅、腫、熱、痕及痛的發炎警號，需盡早求醫。」

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要治療皮膚痕癢，無論在乾燥、輕微發炎、嚴重及大面積的任何階段，都需用上有效的保濕劑，可改善皮膚構造，保持滋潤，鞏固皮膚屏障。若皮膚已發炎，醫生或需處方藥物，包括外用類固醇、非類固醇處方藥物，有抑制發炎之效。

新療法針對發炎因子

不同的發炎狀態，因應身體部位用上合適藥物。「很多人對使用類固醇產生抗拒，但當皮膚出現發炎，要將情況快速穩定下來及消炎，有時確需要用到類固醇。類固醇在醫生監管下合理使用，坊間常流傳的高血壓、皮膚變薄或引起反彈，機會都是微乎其微。」

惟發炎加劇至無法使用外用藥膏遏止，此時需由醫生處方口服藥物，當中包括傳統口服類固醇、免疫系統抑制劑，除因應病人體質處方外，也要考慮藥物的副作用。

較新療法為使用生物製劑，常用的生物製劑，能針對二型發炎裏的白血球介素4及13，此為引起發炎的重要因子。近年另一嶄新治療方案是口服JAK抑制劑，JAK1及3也是引致濕疹發作的重要分子，JAK抑制劑能有效把頑固及大幅度皮膚發炎快速對治。

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日常防皮膚敏感要略

侯鈞翔醫生表示，要保持起居環境乾爽清潔，但毋須如疫症大流行時追求過度潔淨，當病人使用過多消毒清潔劑，反會引起皮膚刺激和敏感。洗澡水溫宜在攝氏38、39度之間，水既溫暖也不會過冷過熱刺激皮膚；另外要減少高溫浸浴，以免皮膚屏障受到傷害。衣服選柔軟的全棉質，減少身體的摩擦與靜電。

一些護膚產品含有SLS（Sodium Lauryl Sulfate）成分，有眾多研究指出會傷害皮膚，另外有香料、添加劑和防腐劑的護膚品，都有可能引致皮膚發炎。

記者：周美好

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