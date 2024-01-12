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移民英國丨港婦欲移英湊孫　老公不願同行拒賣樓陷資金困局

家事百科 12:32 2024/01/12

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港婦欲移英湊孫，老公不願同行，拒賣樓陷資金困局。

移民近年成為不少港人的熱門話題，而一名港婦近日竟在網上匿名發帖，指自己的女兒快將移民英國，她亦想跟隨女兒到英國生活，幫忙照顧女兒1歲多的孩子。然而，港婦的丈夫為照顧90多歲的母親，不願同行移英，導致港婦無法賣樓，陷入缺乏移民資金的困局。

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據Facebook群組「香港人移民英國GB，了解平租屋，搵工，生活環境資訊」，有匿名女網民昨日（11日）發帖，請教其他網民意見。事主指，自己的女兒將要移民英國，並問自己「會否跟她去英國」，如事主去，便可以幫忙女兒照顧她1歲多的小孩，這樣女兒便可以工作。

而事主指，自己本身「也想離開香港」，但她的老公卻不喜歡移民英國，表示要留港照顧90多歲的媽媽。事主稱，奶奶有工人姐姐照顧，而奶奶本身也有幾個女兒在加拿大生活，並有叫奶奶過去一起生活。事主奶奶許多年前已入籍，但她卻不想去加拿大生活。事主為此陷入兩難：

我要幫我女兒，沒有錯。老公話要照顧媽媽，也沒有錯。奶奶唔去加拿大也沒有錯。

事主表示為了移民，想變賣現時自住的聯名住宅，但事主的老公卻不想賣樓。事主並補充，以往供樓費用都是她自己負責出錢。事主直指自己為此感到「好煩」、「好心淡，好唔想繼續」，表示希望能有解決問題的辦法。

帖文引來網上熱烈議論，有網民向事主詢問其女兒情形，事主回覆指女兒現已儲下足夠資金，可備用一段時間。但如果她不跟隨女兒移英，女兒就要自己照顧孩子，再無家用可給事主。而事主補充指，自己現時有退休金可用。

另亦有網民，直接問事主：「你仲愛你老公嗎？佢對你好唔好？」事主回覆表示自己很矛盾：「自從我退休後，做part time好似要煩吓經濟問題，移民問題，同老公冇共識，開始多磨擦，諗點解唔可以揀自己想過嘅生活。」

點擊睇更多網民留言：

 

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責任編輯：王明芳

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