潛行丨劉德華首次出席香港謝票場　華仔粉絲齊舉牌唱片尾歌氣氛如演唱會

▲ （左起）朱鑑然、談善言、劉德華戲出席《潛行》「特典場」謝票。

由劉德華監製兼主演、關智耀執導，林家棟、彭于晏、劉雅瑟等演出的電影《潛行》在昨日（1月11日）上映，首天票房已過百萬，成開畫票房冠軍。

華仔和戲中兩位演員朱鑑然談善言昨晚連走4場「特典場」謝票，首次在香港公開參與謝票活動的華仔親身感謝觀眾對他的支持，除了香港觀眾之外，更有不少來自外地的fans專程來港入場打氣，來一次近距離接觸，現場的吶喊聲此起彼落，連華仔也打趣的說：「你們要把謝票嘅氣氛變成演唱會嗎？」

戲院內全院滿座，華仔人未到，現場的觀眾fans已開始隨片尾曲《道理都懂》進行大合唱，為劉德華出場造勢，場面哄動。期待以久的華仔一出場，便引起全院粉絲尖叫，高舉自備的燈牌歡迎。

潛行丨劉德華率全場大合唱 齊賀1月之星劉雅瑟朱鑑然生日

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華仔與影迷近距離接觸

劉德華謝票後接受訪問坦言感受到Fans的熱情，也被他們感動的說：「可能大家期待緊演唱會呀，今次唔好諗嗰啲住，入戲院睇咗《潛行》先！很感謝影迷到場支持，其實之前睇過唔少電影都會有謝票場，當時已經諗幾時輪到自己呢？很期待。今次有自己電影嘅上映，終於親身體驗到與影迷近距離接觸的互動感受。」

對於身兼監製及演員，華仔表示《潛行》的群戲較多，每個角色均有自己的故事線，自己用不同身份處理，有時也有發惡時，還笑說：「我最惡、我打人㗎！（會爆粗？）都會㗎！你哋聽過我講粗口未呀？」談善言與朱鑑然立刻表示沒有，更搞笑的和應請華仔即場示範。

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