  • 21°C
香港時間 : 2024112日 (週五) 16:50
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 柳俊江 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 高才通 菊梓喬 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美食速報︳中環日本鮮魚專門店魚屋　免費送帆立貝睇吞拿魚解體Show

休閒消費 15:29 2024/01/12

分享：

分享：

熱門 柳俊江 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 高才通 菊梓喬 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

中環日本鮮魚專門店魚屋免費送帆立貝睇吞拿魚解體Show。

中環有不少日本菜，但在威靈頓街就有一間與別不同的日本餐廳，正確來講它是一間日本鮮魚專門店，寶號為「魚屋 Uoya ZEN」 ，有齊新鮮刺身、壽司、魚生丼及時令水產，最特別某些日子有得睇原條吞拿魚解體Show，讓人感覺猶如置身日本的豐洲巿場。

ZEN FOODS是水產食材供應商，入口批發呑拿魚、鮮魚、活貝、新鮮蔬菜、和牛、冷藏豬肉、冷藏雞肉等日本高級食材公司，供貨予各酒店、日本餐廳及大型超級市場使用，去年開設首間日本鮮魚專門店「魚屋 Uoya ZEN」。

最新影片推介：詹天文專訪

TOPick柴犬追星
聲夢小花丨17歲詹天文入行2年歷挫折再站起　Windy不被打沉：經過磨練堅強好多

吞拿魚部位大解密

ZEN FOODS最初為吞拿魚供應商，所有生鮮呑拿魚直接由豐洲直接採購，以周密超低溫貨櫃由日本將吞拿魚船運至港，再將貨櫃以特殊設備和技術直接送達倉庫，每個工序均需要徹底溫度管理，防止溫度變化而影響質素，讓吞拿魚保持最佳狀態。

原條吞拿魚解體被新鮮切割不同部分，可分為：

赤身 : 吞拿魚背部正中間部分，脂肪含量較低，魚味較濃、色澤鮮紅而肉質較結實。

中拖羅 : 吞拿魚背部和中或尾腹部位，脂肪含量為赤身及大拖羅之間，魚油甘香與濃郁魚味並存。

大拖羅 : 吞拿魚前腹部位置，為最肥美部分，脂肪分布最多，如雪花般，入口即溶，充滿天然魚油脂的甘香，肉色較淺，筋位比較多。

精選刺身4款 ($238)。（相片來源：魚屋 Uoya ZEN）

腦天：吞拿魚頭頂上的肉，肉質非常軟滑，魚味濃厚，油份極高，一條吞拿魚的腦天肉大約只有兩、三塊，為非常罕有部位。

如要品嘗各部位，可先由味道較淡部分，再吃味道肥美的大拖羅。

現場原條吞拿魚解體

去過日本東京豐洲巿場或和歌山黑潮巿場，或看過原條吞拿魚解體Show，魚屋在特定日子（1月20日星期六、2月9日星期五及2月24日 星期六下午3時），會由駐店日籍水產專家日高勝利即場將原條吞拿魚解體，可即場選購喜愛吞拿魚部位刺身或壽司。

日高勝利對日本水產知識豐富，可以處理任何類型的魚，現場為客人介紹各類鮮魚的食用及調理方法，可以為顧客在日本豐洲落訂單購買魚，再直送至香港，提供全方位的服務。

親民價Omakase級刺身壽司

無論是時令及稀有的鮮魚水產，顧客都可以親民價歎到Omakase級刺身、壽司及魚生丼，每項水產均註明來源地及價錢，顧客可選立食或外賣品嘗。

點擊圖片放大
+6
+5

所謂不時不食，不妨選擇鰤魚，此魚又名油甘魚，有「出世魚」之稱，寓意出人頭地，肉質甜美、脂膏豐腴，是日本料理中的頂級食材，尤其以「冰見寒鰤」最為知名。

油甘魚隨着成長，味道亦會隨之而變化，油脂中含有豐富DHA和EPA，不但適合做刺身，鹽燒、汁煮或製作鍋物，油香及肉質鮮味，入口難忘。

此時也是食蠔季節，岩手縣的「令和之怪物」生蠔，因其體積如手掌般大小而命名，味道鮮甜濃郁，口感嫩滑，在日本有「海中牛奶」的美譽，為保持最鮮、原汁原味，宜即開即食。

魚屋 Uoya ZEN
地點 : 中環威靈頓街108號
電話：2423 2008
營業時間：星期一至六11am至10pm、  星期日11am至9pm

記者：周美好

相關文章

美食速報｜米線陣限定胡椒豬肚花甲湯米線　必試$10爆漿黑糖糍粑
15:45 2024/01/11
美食速報｜米線陣限定胡椒豬肚花甲湯米線　必試$10爆漿黑糖糍粑
【賀年食品】都爹利會館龍年賀年糕點$268起　新春單點菜式最平$228
12:40 2024/01/08
【賀年食品】都爹利會館龍年賀年糕點$268起　新春單點菜式最平$228
酒店自助餐｜冬日暖笠笠主題自助餐　大廚生滾粥壽喜燒+夢幻韓式草莓噴泉
13:30 2024/01/05
酒店自助餐｜冬日暖笠笠主題自助餐　大廚生滾粥壽喜燒+夢幻韓式草莓噴泉

你可能感興趣

美食速報｜米線陣限定胡椒豬肚花甲湯米線　必試$10爆漿黑糖糍粑
15:45 2024/01/11
美食速報｜米線陣限定胡椒豬肚花甲湯米線　必試$10爆漿黑糖糍粑
【賀年食品】都爹利會館龍年賀年糕點$268起　新春單點菜式最平$228
12:40 2024/01/08
【賀年食品】都爹利會館龍年賀年糕點$268起　新春單點菜式最平$228
酒店自助餐｜冬日暖笠笠主題自助餐　大廚生滾粥壽喜燒+夢幻韓式草莓噴泉
13:30 2024/01/05
酒店自助餐｜冬日暖笠笠主題自助餐　大廚生滾粥壽喜燒+夢幻韓式草莓噴泉
著數優惠 餐廳情報 美食 生蠔 中環 餐廳 香港 日式料理

最高瀏覽

觀塘車禍｜痛失愛妻胎兒　丈夫見心理醫生　精神科醫生：喪親後注意8大徵狀
觀塘車禍｜痛失愛妻胎兒　丈夫見心理醫生　精神科醫生：喪親後注意8大徵狀
婚禮人情2024｜最新人情公價一覽　酒店/酒樓/簽紙註冊/午宴金額大不同
婚禮人情2024｜最新人情公價一覽　酒店/酒樓/簽紙註冊/午宴金額大不同
【COSTCO深圳】華南首店今日開幕　即睇開業墟冚搶貨盛況
【COSTCO深圳】華南首店今日開幕　即睇開業墟冚搶貨盛況
溫泉危機｜內地女浸溫泉後　頸部生肉粒求醫揭染HPV　醫生揭一情況最易受感染
溫泉危機｜內地女浸溫泉後　頸部生肉粒求醫揭染HPV　醫生揭一情況最易受感染