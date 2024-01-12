美食速報︳中環日本鮮魚專門店魚屋　免費送帆立貝睇吞拿魚解體Show

▲ 中環日本鮮魚專門店魚屋免費送帆立貝睇吞拿魚解體Show。

中環有不少日本菜，但在威靈頓街就有一間與別不同的日本餐廳，正確來講它是一間日本鮮魚專門店，寶號為「魚屋 Uoya ZEN」 ，有齊新鮮刺身、壽司、魚生丼及時令水產，最特別某些日子有得睇原條吞拿魚解體Show，讓人感覺猶如置身日本的豐洲巿場。

ZEN FOODS是水產食材供應商，入口批發呑拿魚、鮮魚、活貝、新鮮蔬菜、和牛、冷藏豬肉、冷藏雞肉等日本高級食材公司，供貨予各酒店、日本餐廳及大型超級市場使用，去年開設首間日本鮮魚專門店「魚屋 Uoya ZEN」。

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吞拿魚部位大解密

ZEN FOODS最初為吞拿魚供應商，所有生鮮呑拿魚直接由豐洲直接採購，以周密超低溫貨櫃由日本將吞拿魚船運至港，再將貨櫃以特殊設備和技術直接送達倉庫，每個工序均需要徹底溫度管理，防止溫度變化而影響質素，讓吞拿魚保持最佳狀態。

原條吞拿魚解體被新鮮切割不同部分，可分為：

赤身 : 吞拿魚背部正中間部分，脂肪含量較低，魚味較濃、色澤鮮紅而肉質較結實。

中拖羅 : 吞拿魚背部和中或尾腹部位，脂肪含量為赤身及大拖羅之間，魚油甘香與濃郁魚味並存。

大拖羅 : 吞拿魚前腹部位置，為最肥美部分，脂肪分布最多，如雪花般，入口即溶，充滿天然魚油脂的甘香，肉色較淺，筋位比較多。

▲ 精選刺身4款 ($238)。（相片來源：魚屋 Uoya ZEN）

腦天：吞拿魚頭頂上的肉，肉質非常軟滑，魚味濃厚，油份極高，一條吞拿魚的腦天肉大約只有兩、三塊，為非常罕有部位。

如要品嘗各部位，可先由味道較淡部分，再吃味道肥美的大拖羅。

現場原條吞拿魚解體

去過日本東京豐洲巿場或和歌山黑潮巿場，或看過原條吞拿魚解體Show，魚屋在特定日子（1月20日星期六、2月9日星期五及2月24日 星期六下午3時），會由駐店日籍水產專家日高勝利即場將原條吞拿魚解體，可即場選購喜愛吞拿魚部位刺身或壽司。

日高勝利對日本水產知識豐富，可以處理任何類型的魚，現場為客人介紹各類鮮魚的食用及調理方法，可以為顧客在日本豐洲落訂單購買魚，再直送至香港，提供全方位的服務。

親民價Omakase級刺身壽司

無論是時令及稀有的鮮魚水產，顧客都可以親民價歎到Omakase級刺身、壽司及魚生丼，每項水產均註明來源地及價錢，顧客可選立食或外賣品嘗。

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所謂不時不食，不妨選擇鰤魚，此魚又名油甘魚，有「出世魚」之稱，寓意出人頭地，肉質甜美、脂膏豐腴，是日本料理中的頂級食材，尤其以「冰見寒鰤」最為知名。

油甘魚隨着成長，味道亦會隨之而變化，油脂中含有豐富DHA和EPA，不但適合做刺身，鹽燒、汁煮或製作鍋物，油香及肉質鮮味，入口難忘。

此時也是食蠔季節，岩手縣的「令和之怪物」生蠔，因其體積如手掌般大小而命名，味道鮮甜濃郁，口感嫩滑，在日本有「海中牛奶」的美譽，為保持最鮮、原汁原味，宜即開即食。

魚屋 Uoya ZEN

地點 : 中環威靈頓街108號

電話：2423 2008

營業時間：星期一至六11am至10pm、 星期日11am至9pm

記者：周美好