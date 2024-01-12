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時尚情報｜LV與米芝蓮法國餐廳聯手　期間限定露天Cafe登陸香港 

休閒消費 22:46 2024/01/12

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週末又多一個好去處了！

奢侈品牌Louis Vuitton男裝系列自從由創意總監 Pharrell Williams入主後，驚喜不斷！繼2023年底選址香港舉辦2024春夏男裝系列時裝騷，引起全城關注後，如今又為慶祝Pharrell上任後首個春夏系列的誕生，宣佈即日起至2月15日將在香港中環蘇豪區開設首間期間限定店及LV Cafe，讓顧客擁有一站式的奢華享受。

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限定店裝潢模仿去年6月在巴黎發布男裝系列時裝騷的場景，以金色LV Damier圖案為設計主題，而春夏男裝系列主題則為「The Sun」，大家可在限定店內選購系列的服飾、皮具、鞋履等，店內更有獨家限定的黑紅格紋運動鞋和拖鞋。

享受完購物的樂趣後，就可以走到店內Cafe享受美食，Cafe設有室內和戶外，露天Cafe打卡一流，限定開設的Cafe更是與米芝蓮法國餐廳Belon合作打造餐單，供應獨特美食和飲品，絕對令人樂而忘返。

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Louis Vuitton限定店詳情：

地址：中環必列者士街17號

日期：即日起至2月15日（11am-7pm）

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責任編輯：Kiwi Lee

 

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