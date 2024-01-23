育兒心得 | 培養3個兒子入史丹福 博士媽媽分享不要對孩子說的3句話

▲ 陳美齡在社交平台分享她教子心得，指出有3句說話不要對孩子說。

昔日香港歌手陳美齡，早年嫁到日本後淡出娛樂圈專心相夫教子，更在美國史丹福大學攻讀教育學博士，而3個兒子都是從美國史丹福大學畢業，一門四傑。陳美齡不時在社交網站分享自己的育兒心得，近日她在Facebook專頁的「陳美齡細語」中，分享她在「小紅書」的教子片段，指出有3句說話不要對孩子說，否則不但會破壞親子關係，令孩子失去自信心，更會扭曲了孩子的價值觀。

每個孩子都有自己的才能，往往不少家長總愛將自己的孩子與他人比較。陳美齡在片段中分享，第一句不要對孩子說的話是：

為什麼人家做得好，你做得差。

她解釋，因為這句是將自己的孩子與別人的孩子比較，這樣會打擊孩子的自信心，令他每件事都做得不好，如果真的要比較，就讓孩子跟自己比較，讓他反思今天的我，是否比昨天的我做得更好？或者是今天會應該準備什麼，才可以讓明天做得更好。

陳美齡認為，這樣是比較健康的做法，因為跟自己比較，不會傷害孩子自我肯定的價值，更能令他自省，成為自己的推動力。

別將家庭關係變利害關係

如何維繫好的親子關係呢？不少父母有時將工作的情緒轉嫁到孩子，或用言語對子女進行情緒勒索。陳美齡表示，第二句不要對孩子說的話就是：

我賺錢給你吃，你要聽我的。

她解釋，因為這樣說就會令到家庭關係變成利害關係，他認為家庭不應是利害關係，而是由愛出發，建立互相扶持及照顧的關係，如果這句說話在孩子心目中根深蒂固，他長大後就會覺得現在是他賺錢了，他便不會再聽家長的話，甚至不會再來探望你，這是十分可惜的。

作為父母的，向孩子提出建議時，應該告訴他：「因為我是愛你的爸爸媽媽，所以我才希望你聽我的話，我也是為了你的將來着想。」

至於第三句不要對孩子說的話是：

你真笨，你真傻！

因為父母這樣對孩子不停講，孩子就會誤以為自己真的很蠢，他認為「稱讚孩子」才是最佳的方法，如果孩子現在做不到，作為家長就應該告訴他：「我知你很聰明的，你一定做得到，我們再來吧。」

陳美齡表示，每個孩子都成長的空間，作為家長應該在旁邊鼓勵他、支持他，不要打壓他。

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