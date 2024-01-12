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飲食攻略｜流感+冠狀病毒夾擊　冬季流感高峰期首周35宗嚴重15死　教煲「虎乳靈芝椰子粟米甘筍湯」強身潤肺

保健美顏 12:48 2024/01/12

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熱門 柳俊江 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 高才通 菊梓喬 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

流感及冠狀病毒感染人數持續上升，衞生署衞生防護中心近日警示，香港即將步入季節性流感高峰期，而新冠病毒亦轉趨活躍，呼籲大眾應及早接種新冠或流感疫苗。有見及此，烹飪導師及食療專欄作家芳姐分享1款湯水，幫助大家增強免疫力兼

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衞生防護中心於周四（11日）新冠及流感速遞中，引用本月截至本月6日的監測數據，指本地季節性流感活躍程度繼續上升，並已超越基線水平，其中公立醫院流感入院比率、死亡個案及兒童入院率數字皆明顯急升，表示香港已踏入冬季流感季節，預期未來數周流感的活躍程度會進一步攀升。

而2024年第1周，有33宗經化驗確診流感並需入住深切治療部或死亡的成人個案，包括15宗死亡個案，兩項數字對比前一周均上升。而今年首11日，亦錄得2宗兒童流感相關的嚴重個案。

衞生防護中心發言人本月4日曾指出，近期流感實驗室監測陽性比率、公立醫院流感入院比率均有上升，嚴重流感個案亦有輕微增加，與此同時，新冠病毒整體活躍程度亦有明顯上升，建議市民平日亦應注意個人衛生，並於處高風險、人多擠迫、通風欠佳等場所佩戴口罩。

湯水食療增鞏固體質

面對流感及冠狀病毒雙重夾擊，烹飪導師及食療專欄作家芳姐建議大家除了要戴上口罩外，幼童長者亦要多加小心、做足防備。此外，農曆新年將至，預料不少親友將會聚首一堂，此段時間多鞏固體質，多煲強壯肺氣、增強免疫力的湯水，有助降低感染風險。

虎乳靈芝椰子粟米甘筍湯

芳姐推介以下一款老少咸宜的養生湯水，當中的虎乳靈芝可促進新陳代謝，有助身體抵抗不良物質入侵、迷你椰子則具有滋陰潤肺、清燥熱功效，而南北杏亦有潤肺止咳效果，配合富含營養的粟米、甘筍、紅棗同煮，對於肺氣虛弱、容易感染呼吸道疾病人士十分有益。

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材料：虎乳靈芝 3錢、迷你椰子（即印度椰子） 1個、粟米 1條、甘筍 1條、南北杏 1兩、紅棗 5粒、瘦肉 半斤

做法：

1. 虎乳靈芝、杏仁沖洗；

2. 椰子沖洗後切片；

3. 粟米去衣切塊；

4. 甘筍去皮切塊；

5. 紅棗去核；

6. 瘦肉切片後出水；

7. 全部材料9碗水 2小時，成4至5碗即成。

小貼士：湯水性質平和，男女老少皆可飲用，惟迷你椰子香味濃郁，但容易發霉，切開後如有霉味切不可用。

文章已獲「芳姐保健湯餸」授權轉載。

 

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