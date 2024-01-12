【COSTCO深圳】超市筍貨一網打盡　水果海鮮茅台酒瘋狂搶清光

▲ 現場更有售游水帝皇蟹，2至2.5公斤一隻售999.9元。（吳卓峰、黃穎津攝）

Costco深圳店今日（12日）開幕，大批民眾在外狂打蛇餅，民眾須輪候約超過1.5小時，才有望入場掃貨。TOPick記者到深圳現場睇盛況。

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進場後大批民眾狂搶開幕特價貨，其中以水果、雪藏海鮮、凍肉、麵包蛋糕，還有巨型迪士尼公仔最搶手。例如一盒重1.5公斤的草莓，原價139.9元立減30元，即吸引大批顧客搶購，一整層待上架的草莓在中途便已被客人取走近半，有職員在維持秩序時高呼「不要再拿了」，但仍無阻客人熱情，剩餘草莓在上架後轉眼便被一掃而空。

而部分數碼產品，價格亦十分吸引，其中有iPhone 15 Pro Max 256GB，竟只售8799.9元人民幣，折合港幣約9,685元，比蘋果官網標價的10,199元，便宜約514元。

此外，場內亦有售各種特色麵包糕點，其中售價96.9元的7件裝草莓羅馬生乳麵包就最為搶手。而於山姆會員商店熱賣的「麻糬波波」，Costco亦同樣有售，售價為29.9元27個，比山姆29.8元24個更為優惠。

不少客人亦大批入手雪藏海鮮，其中以澳大利亞黑虎蝦最為熱門，原價199.9元一公斤，在優惠期只售139.9元一公斤。而現場更有售游水帝皇蟹，2至2.5公斤一隻售999.9元。

不過港人掃貨時亦要小心格價，例如美國進口艾菲蘋果，在香港只售45港元3個，即約15元一個，於Costco則售149.9元人民幣9個，折合約18.7港元一個。

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記者：吳卓峰、黃穎津