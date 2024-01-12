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深圳Costco︱必買高性價比之選　港幣結帳5大優惠即慳逾百元

家事百科 13:50 2024/01/12

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熱門 柳俊江 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 高才通 菊梓喬 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

目測逾千人排隊等入場，場面墟冚。

【深圳Costco/山姆超市/深圳好去處/北上消息/親子好去處/港媽】期待已久的深圳Costco終於開幕，港媽掃貨又有好去處！全球第三大及美國第一大連鎖零售型、會員制倉儲式量販店（Warehouse club）Costco（開市客）深圳Costco今日(12日)開幕，佔地逾1.5萬平方米，貨品超過4000種，一早超市門外已經打蛇餅，目測有逾千人排隊等候入場，及後超市方面有指示牌指要輪候1小時或以上，為方便港媽購物TOPcik整合了必買高性價比之選及港幣結帳5大優惠，而中旅社都推出到由香港直達Costco及山姆的專線巴士，讓大家買得方便、買得開心！

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馬來西亞旅遊︱檳城不能錯過的4大美食攻略　米芝蓮推介叻沙+花藝風打卡餐廳

深圳的Costco超市擁有四層樓高、15,000平方米的廣闊空間，提供約4,000種商品。Costco不僅有家居用品、小型家電、玩具、健康與美容產品，還有各式食品，連帶金器都有出售，絕對是適合各年齡層的購物天堂！

Costco有自家品牌Kirkland Signature（科克蘭），所以不少產品都能以抵價出售，性價比十分高！綜合網民推薦，以下4大類型貨品都是高性價比之選:

1.堅果類：品種豐富，份量大
2.烘焙類：貝果、提拉米蘇、蛋糕、麵包，瑞士卷 
3.水果：品質高，水潤鮮甜
4.保健品：多款大品牌、有口碑、有保證

很多朋友北上消費都擔心結帳問題，在Costco購物後，用WeChat Pay HK是可以以港幣埋單，WeChat Pay HK 更提供HK$128.88大禮包5項優惠:

1.限量Costco開巿客微信小程序專屬優惠券，可享滿HK$200減HK$20優惠。 
2.線下透過掃瞄店內推廣海報，可享滿HK$400減HK$20優惠。
3.人人可領HK$50電子現金券禮包，在內地任何商戶累計完成相應消費次數即可解鎖對應優惠券。 
4.首次在內地消費的WeChat Pay HK用戶可領HK$20電子現金券禮包。
5.於新春指定日子期間，線下透過掃瞄店內推廣海報獲取HK$200減HK$18.88優惠券。

另外，WeChat Pay HK 優惠用戶於2024年2月份，於Costco開市客消費，即可享有三倍WePoints積分獎賞﹕用戶使用WeChat Pay HK以港幣支付每HK$1，WePoints積分即時倍增至3WePoints!

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中旅開通直達山姆、壹方天地的旅游專線

中旅社巴士時間表。

中旅巴士今日(12日)通車，直達山姆、壹方天地的旅游專線，港九新界都有上客點，而深圳設有3個站點，包括壹方里、壹方天地及華山姆會員店。

深圳有3個站點。

而1月19日會加開直達深圳Costco站點，每日8班車盡情掃貨。

19號開通costco專線，每日有8班車。

另外，亦可自行選擇交通配套，坐地鐵也是十分方便，

深圳Costco超市位於龍華區民治街道卓越皇后道正前方，新區大道一側，地點位處市中心，方便易去。羅湖及福田過關後，可轉乘地鐵到深圳北站，Costco超市鄰近此站，轉乘的士去不超過10分鐘，或可乘地鐵4或6號線到紅山站，從B口出來再步行一段距離即達。

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責任編輯:陳麗薇

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