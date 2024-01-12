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萬千星輝頒獎典禮2023丨《新聞女王》高海寧人氣強勁　王敏奕穿超高衩晚裝企C位

娛樂 14:15 2024/01/12

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熱門 柳俊江 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 高才通 菊梓喬 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

《萬千星輝頒獎典禮2023》「最佳女配角」十強官方場刊照。

TVB《萬千星輝頒獎典禮2023》將於1月14日舉行，大會在今日（1月12日）發布「最佳女配角」十強的官方場刊照。

而《萬千星輝頒獎典禮2023》女配角獎的競爭甚激烈，憑《新聞女王》人氣急升的高海寧，所吸Like數亦拋離第二名及第三名的傅嘉莉及劉穎鏇。

不過傅嘉莉及劉穎鏇的潛力亦不容忽視，二人在《香港人在北京》及《隱形戰隊》中均有亮眼演出，前者的與莫文蔚神撞樣引發連番熱話，而劉穎鏇的「最強Body」更成為了其標誌。至於王敏奕僅以兩票之差，排名在劉穎鏇之後成為第四名。

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《萬千星輝頒獎典禮2023》「最佳女配角」十強。

萬千星輝2023丨劉穎鏇為戰衣苦惱

有趣的是，今屆女配角10強有5名都同時有份角逐「女飛躍」，分別是傅嘉莉、劉穎鏇、何依婷、王敏奕及戴祖儀，5人亦均有現身場刊照拍攝現場，傅嘉莉事前透露價值6位數的女配角戰衣，看上去不但高貴大方，手工及設計亦相當特別，讓人更期待其頒獎禮正日的衣著。

同樣熱門的劉穎鏇，亦笑言有為戰衣苦惱中：「仲籌備緊，希望都諗到啲特別啲，希望係以前未著過嘅Style同顏色。」五人之中，以何依婷最搞笑，她透露因為一月頭要飛往外地滑雪，故還未找到時間準備戰衣，更笑言：「滑到最後一日先出席頒獎典禮」

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萬千星輝2023丨王敏奕超高衩裙搶鏡

不過「輸人唔輸陣」，當中候選人都盡量騷天賦本錢，憑《一舞傾城》入圍的陳星妤露腰展腹肌，至於《羅密歐與祝英台》蔣祖曼、《新聞女王》何依婷都騷美腿。

而王敏奕更是穿超高衩晚裝，十分搶鏡，而且在大合照更被安排與大熱高海寧齊企C位，位置比傅嘉莉、劉穎鏇、戴祖儀更佳，不知是因為高衩裙成功搶鏡，還是因為其家翁為TVB總經理曾志偉，後台夠硬而有關？

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撰文 : TOPick柴犬出動

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王敏奕 高海寧 何依婷 郭柏妍 傅嘉莉 陳聖瑜 劉佩玥 劉穎鏇 蔣祖曼 戴祖儀

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