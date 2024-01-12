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北上消費丨山姆Costco超市團火爆　東瀛遊禤國全：香港要加強高端消費吸引力

休閒消費 13:31 2024/01/12

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禤國全認為，一個成功的變化，往往始於一個破壞性事件的出現。(攝：王茵芸)

山姆超市這話題在內地尤其深圳很熱門，東瀛遊在原本的深圳東莞的2天/3天團之中加入山姆超市這個點，市民反應比他們預期的快和熱烈，回響甚高。

不到一週時間，東瀛遊1月出發的山姆超市團已全部額滿，當然立即開放報名2月山姆超市團。 同時加推惠州山姆團。火熱原因，由東瀛遊執行董事禤國全一一道來。

Costco開幕，不少港人已上去。

禤國全接受專訪時表示，山姆超市團之所以大受歡迎，主要有以下幾個原因：「一，價格實惠：山姆超市會籍卡的價格為260人民幣（約288港元），加上酒店、交通、餐食費用，每位客人的團費約為429港元，性價比很高。二，方便快捷：旅行團安排專車送客人到山姆門口，並協助辦理會籍卡，讓客人可以輕鬆享受購物樂趣；三，口碑相傳。網上有不少KOL和YouTuber分享自己的購物經驗，引起了不少港人的好奇心。」

山姆和Costco的區別

其他大型超級市場也看到這股熱潮和需求，如Costco深圳選擇於1月12號正式開張。東瀛游亦立即推出了 Costco 團，已有約400名客人報名。

同為倉庫形巨型超市，山姆的商品是國內品牌較多，Costco則較多外國產品、大型電器和其他家庭用品，並非只注重在食品。論知名度，Costco在歐美的知名度比山姆略高，而且深圳Costco，未來會專闢餐廳樓層，包括火鍋或中西美食，以鼓勵客人在店內逗留更長時間。可以說，兩店各有長處。

既然兩間超市的商品各有特色，很多客人選擇分別參加兩個團種，這樣可以同時擁有兩間超市的會員卡。 

禤國全感謝支持者和員工的支持和努力，並對香港旅遊業前景表示樂觀。(攝:王茵芸）

有競爭才進步

或許有人會覺得，港人都跑去內地消費，香港市道怎算？ 禤國全語重心長地說：「大家要明白，大灣區是一小時生活圈，如果阻止香港人出境消費，並不是健康的想法。相反，大家應該想想，一間山姆超市就可以令這麼多港人前往消費，香港是否也應該想想有何特色吸引外地客來港消費呢？大家各有所長，互有消費，才是良性循環。」

他強調必須抱持「有競爭才有進步」的心態。「競爭不等於惡鬥，而是將自己的優勢發揮和做到最好，令自己具競爭力，客人自然會來。一個成功的變化，往往始於一個破壞性事件的出現。疫情後的變化就是港人出游日程變長、年輕人參加旅行團的人數變多。 」

增加香港吸引力

他指出香港的維港景色、國際美食、交通便捷、治安良好，這些都是曾經吸引大量遊客來香港的因素，要想辦法重新包裝。

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禤國全注意到疫情後來港的國內遊客，以年輕人居多，喜歡去茶餐廳、傾向較平民的消費，而高端高消費的遊客減少了。除了繼續留住現在這些大眾化的客群，也要以令客人感覺賓至如歸的服務，吸引高端客人消費，另外也可以推出如現金券之類的優惠來吸引遊客。

提到業內競爭，禤國全留意到旅遊業同行推出極低價的山姆團做招徠，他認為這個做法並非壞事，當作是宣傳費用來吸引客人注意。「要避免的是A設價99元、B隨即設價98元，這樣就淪為惡性競爭了。香港的消費者是精明的，自會根據團費和行程安排，去選擇最適合自己的。」

他稱日前出發的東瀛遊深圳山姆團，為客人升級了酒店，因為他們看到客人數量變多，旅行社的談判籌碼變大，決定給客人更好的產品，提供承諾之上的產品，是東瀛遊的理念。

旅遊界前景

禤國全對香港旅遊業前景表示樂觀。他觀察到疫情後，香港人出遊的日程偏長了，如疫情前港人參加日本旅行團多選擇4、5天團，疫情後，6、7天的日本旅行團反而最受歡迎。另一方面，疫情前很受歡迎的國內一日遊卻變少。

禤國全表示疫情後港人旅遊的日程有變化，疫情前客人去日本多選擇4至5天團，但疫情後6至7天的日本團最歡迎。（東瀛遊提供）

他指內地團成績彪炳，不論長短比疫情前多出3倍，原因在於出行方式不限於飛機，還有高鐵。「以前去潮汕地區要7、8小時的車程，現在高鐵只需2小時15分鐘，這樣自然吸引更多客人。近年內地無論是治安、衛生、服務方面，都有很大進步，但價錢依然相宜，這也是吸引客人的地方。」

他指隨著大灣區融合，將為香港旅遊業帶來更大的發展機遇。

談疫情的影響

疫情足足3年，旅遊界在全球都是重災區，禤國全慶幸東瀛遊可以熬過疫情。這三年公司虧損高達3.5億港幣，但因對前景抱期望，疫情期間仍保留150個員工（原本有600人）。

在2022年聖誕節，東瀛遊恢復到疫情前約40%的生意額。在去年復活節假期，回復七成生意，至第三及第四季度，更已恢復到疫情前約九成。

東瀛遊國內線報名人數比疫情前多出三倍。（東瀛遊提供）

他稱：「目前最大的困擾是人力資源，很難請人。公司在一年不到的時間，已增聘了超過200人。以目前只70%左右的人手，可以做到疫情前90%的生意，已經相當不錯。」

禤國全表示旅遊是個敏感的行業，不論天災人禍、經濟、政治，都會有影響。他在旅遊界多年已身經百戰，認為要淡定迎戰、膽大心細才能做大生意。

開山姆團和Costco團，用意在於給客人多一個選擇，至於會否長期延續，禤先生表示當然不會。畢竟熱潮會減退，所以要不斷開闢新產品。

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記者:王茵芸

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