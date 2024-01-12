煙味飄揚｜時隔近兩年現身2024廈馬　馬拉松著名火車頭「陳大爺」　全程叼煙跑成績曝光

曾於不同馬拉松比賽，邊叼煙邊跑步而於內地享負「吸煙哥」盛名的陳大爺，自2022年於浙江杭州以3小時28分完成42公里賽事後，沉寂近兩年後，再被人於福建廈門馬拉松賽事發現其身影。陳大爺成績雖然較往年有少許失色，今年以3小时33分完賽，不過他的「火車頭」跑法，仍然成功引起不少網民關注。

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近日網上社交平台上流傳50多歲「吸煙哥」陳大爺，於周日（7日）舉行的廈門馬拉松的賽事相。據了解，他以3小时33分完賽。相片所見，陳大爺一如以往，以招牌橙色的上衣配黑色短褲參賽，跑步期間全程煙不離手，狀甚輕鬆。有同場參賽的網民更主動邀請陳大爺一同合照。

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不過，由於賽事有明文規定禁煙，有人事後便向大會舉報陳大爺的做法，而官方則回覆表示將跟進件事。事實上，在2022年新安江馬拉松後，陳大爺的事跡連外媒亦有報導。因此當時當局亦發佈《馬拉松文明健康參賽倡議書》，提醒民眾要「遵守公共場所禁止吸煙的規定」，在賽事期間不能吸煙，以「養成良好的衛生習慣和文明生活方式」。陳大爺這在兩年似乎絕跡於馬拉松，未有看過他參賽。

二手煙對身體即時及長期影響

根據香港吸煙與健康委員會資料，煙草煙霧含有7,000多種的化學物質，包括數百種有害物質及約70種致癌物。二手煙煙霧中還包括焦油、尼古丁、苯并芘等粒子，以及有毒氣體如一氧化碳、亞摩尼亞、甲醛、丙烯醛等；這些捲煙煙霧的物質，甚至已被證實帶有刺激性或被列為致癌物質。

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