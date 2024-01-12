【小一報名】全港直私小學最早　私立國際音小2025/26年度小一接受申請

▲ 國際音小現接受2025-26年度小一入學申請。（經濟日報圖片庫）

私立國際基督教優質音樂中學暨小學（下稱國際音小）是全港首間一條龍的音樂中小學，學生在小學階段已開始接受正規而有系統的基礎音樂教育。國際音小歷來都是全港最早開始接受小一申請的直私小學之一，該校1月13日起招收2025/26年度小一新生，對國際音小有興趣的家長亦可報名參加簡介會。

根據國際音小學校網頁資料（按此連結），該校於1月13日至4月14日期間，接受小一入學申請，家長可於學校網頁填妥申請表，並上載小一入學申請資料及$150報名費收據。文件包括：

學生照片

子女香港身份證、出生證明書文件或有關入境居留證明文件

2022/23年度全年及2023/24年度9至12月幼稚園學業成績表或評估報告

其他個人學術表現、教會活動等資料（限於5頁單面A4紙以內）

最新影片：

國際音小小一面試

國際音小小一面試將於6月22日、28日或29日舉行，校方將於5月31日或之前以電郵通知家長有關安排。

面試分為家長面談及學生面試，家長將被安排作約15分鐘的個別面談，學生面試則分別在音樂、人際、創意及學習能力等各方面作評估。

國際音小全年學費如下，小一至小三為$60,000，小四至小六為$65,000，分10個月繳交。小六畢業生會直接升讀該校中一，學校不會參加升中派位。

國際音小小一簡介會

國際音小將於3月8日舉行小一家長答問大會，共設兩場，包括晚上6時半至8時及8時半至10時，有興趣的家長可於即日起於學校網頁（按此連結）報名。



國際音小重視音樂教育

國際音小採用母語教學，並相當重視音樂教育，學生在小學階段已開始接受正規而有系統的基礎音樂教育，包括音樂欣賞、音樂創作、器樂演奏及合唱訓練。此外，校方更在校園四周設置喇叭，播放各類音樂，培養學生的音樂素養。

校舍佔地7萬平方呎，配合音樂教育發展，校內設有70多個琴室及電子音樂創作室，亦有一間仿照維也納音樂廳的模式及比例建成、可容納800人的音樂廳。該音樂廳配備聲學反光板、迴聲廊及調音門，能細緻呈現音效，供學生一展所長。

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責任編輯：林愛娜