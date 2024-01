香港家書 | 學童自殺問題引起社會關注 及早尋求精神治療免悲劇發生

親愛嘅偉文:

你好嗎?好耐冇見啦,上次舊同學聚會時我剛剛唔喺香港,同你緣慳一面?

最近一連串嘅學童自殺事件,我相信可能都勾起你痛心嘅往事,

好多謝你今次同意我將你嘅個案作為分享,作為點子引出學童自殺的問題。

記得十多年前你有一次好緊急咁搵我,話俾我聽一個好不幸嘅消息,當年你讀中二嘅囡囡喺屋企跳樓自殺,你同太太嘅情緒都大受打擊,好急咁喺當時瑪麗醫院嘅私家診所約見我,我記得當時我都心頭一震,我見你嘅時候,你話俾我聽你最擔心係你太太。佢情緒極度不穩,不停咁嚎哭,呼吸急促,最後引致解離嘅狀態,唔知自己喺邊度,亦都唔知同邊個講緊嘢,要同佢冷靜做深呼吸,同佢好慢咁講嘢,佢先慢慢可以返回現實,你亦都同我講唔知點算,心裏極度難過,但係你怕影響太太的情緒,唔敢喺佢面前哀傷哭泣,只好由中環行到筲箕灣,喺後巷度不停咁流淚,返到屋企見到太太乜嘢都唔敢講,若無其事怕刺激到佢嘅情緒,但係每晚佢大概喺嗰個時間就自動醒咗,自言自語望住囡囡張相發呆同流淚!

分析囡囡自殺的前因後果

你當時不停咁問我究竟為什麼?發生乜嘢事?點解會係咁嘅呢?雖然你冇讀到大學,但係你話一路都冇俾女壓力要佢讀好啲書㗎,嗰個心裏面嘅疑問, 不忿、不甘心、內疚、同心裏面嘅創傷一樣咁大,好似事情唔可以完結,搵唔到Closure,咁當時我盡量慢慢分析囡囡自殺嘅前因後果,喺我哋精神科裏面叫做心理解剖psychological autopsy, 令家人理解當時嘅情況,減少不必要嘅自責同埋內疚, 從而可以較為順利咁進入度過哀傷階段,減低病態的哀傷或引致其他精神問題。

對於醫療人員來說,亦從而檢討及反省工作期間的漏洞、釐清責任從而作出改善,並作出情緒上的互相支持。

當時囡囡入咗一間名校女子中學讀中一,一方面好高興,另外一方面亦覺得壓力好大,讀書氣氛好緊張,大家之間互相比較同競爭,喺中一最後嘅考試期間有一朝你叫囡囡起身,揭開佢張被時發覺佢原來滿手都係血,手上𠝹咗好多條疤痕,你都唔知點算,就話俾學校社工聽,當時學校擔心佢嘅情況,就話︰「好啦!今次唔使佢考試,等佢唞吓先。」由於佢當時嘅平時成績都好好,冇考到試就升咗班。當時學校社工曾提出轉介精神科醫生評估,你覺得囡囡不用考試後表現正常,覺得小事不必要,及害怕以後影響她的工作及晉升而拒絕。

當時就係升咗中二後第一次考試,佢好似冇乜壓力嘅症狀,個人好似好平靜亦都冇乜特別同你哋講,但係自殺當晚特別送咗一啲小禮物俾父母,亦都坐喺你哋嘅床邊好想同你哋傾偈,你哋仲叫佢快啲專心讀書啦,聽日要考試啊,到咗三點幾,突然之間有人拍門問你屋企齊唔齊人,跟住你跑落下,一邊跑一邊心裏面狂叫,唔好係佢啊!唔係佢啊!但係當你見到嗰啲熟口熟面嘅衣服,嗰陣時,你當時覺得好似好虛脫,成個心都俾人挖咗出嚟一樣,囡囡冇留低任何遺書,你哋常常反問自己係咪我作為父母做得唔夠好,俾咗好多壓力佢,佢唔敢同我講佢嘅問題!呢啲不停嘅自責同問號,都要很長時間去逐一化解。

家人自殺會影響身邊6個人

記得當年我參與2016年教統局嘅防止學童學生自殺委員會期間,我有問你如果從過來人的角度,同其他家長討論學生嘅情緒問題,同埋鼓勵佢哋有需要時接受精神科治療,你覺得點啊?你同我講你覺得自己未準備好,未ready,你話俾我聽呢個哀傷係一生一世,呢次之後你成日都叫我見吓你個仔,擔心佢有啲隱藏嘅壓力同埋情緒問題,管教亦變得十分寬鬆,我記得同你講每個人嘅性格同埋高危因素都唔同㗎,唔好將對家姐嘅要求或者內疚投射喺佢身上,而家佢已經大學畢業啦,每次同佢傾偈都見到佢陽光嘅氣息,佢都樂意同我講佢當時家姐自殺嘅情緒同埋影響。研究話有人自殺就會影響到身邊6個人,其實唔單只係人數,仲有可能影響咗佢哋成世或者有隔代嘅影響。

學童自殺或者仔女自殺對家長嘅傷痛特別厲害,我記得係我鍾意睇嘅電視劇《Six Feet Under》,裏面主角Brenda曾經講過︰「當你失去配偶時,你是一個寡婦或鳏夫。 當你還是個孩子,失去父母時,你就是個孤兒。 但當父母失去孩子時,沒有特別用詞,因非筆墨可以形容,我想是這太難受了。」

剛卸任的精神健康諮詢委員會主席黃仁龍說︰「最近的新聞報道和電影《年少日記》讓不少人關注學童輕生問題,但不要過分關注,可能會為輕生者家人帶來二次傷害和連鎖效應。」

▲ 電影《年少日記》讓不少人關注學童輕生問題。

提及自殺不會增加自殺率

事實上,提及自殺並不會增加自殺率,只會令當事人「有機會」去講出及抒發這念頭,有機會接受支援。自殺之前,他們會時不時直接或間接提及輕生的,父母老師及醫護人員勿掉以輕心。

對輕生者的家人可能會挑起哀傷的情緒,但亦正是給他們療傷的機會。

咁究竟點解近年咁多學童及青少年自殺呢?最近中大醫學院的社區調查報告裏,便指平均四個有一個兒童及青少年有精神病,比例很高,另外近半數照顧者,不願意尋求專業協助。香港大學的研究提及自殺的成因可分為四大類包括家庭問題、學業問題、精神健康及人際關係問題。

精神科醫生全面斷症治療

除此以外,我們亦都要將因素分為遠因、近因,即誘發因素及加強因素,去理解個案的前因後果,作出分析,很多時有抑鬱的症狀,自己、家人及學校未能察覺,引致症狀越嚟越嚴重嚴重,情緒低落及負面思維感到絕望時,自殺的念頭由簡單到實際計劃,由間中有這樣的想法到不能控制,都是譜系裏發展,在這個階段得到治療可能路途會截然不同。所以我唔明白點解有啲專家話自殺係唔係要睇精神科?很多時精神科醫生被邊緣化為開藥機器、其實精神科醫生會作全面的評估,然後斷症是否到臨床程度及其嚴重性、另外有沒有共患病、並作出全面的治療計劃如藥物治療和社會及心理治療等等,並領導跨專業團隊共同協作進行治療。

在「年少日記」裏的主角哥哥開始情緒低落,在學校裏被欺凌被恥笑到想喊,在家裏想攬住弟弟嚎哭,上堂沒精打采,10歲的孩子都理解到自己需要幫助,佢跟媽媽說我最近沒有精神想看精神科醫生,媽媽卻半恥笑半開玩笑地跟他說︰「冇精神唔係睇精神科醫生就得,睇精神科醫生係黐線嗰啲,你係咪黐線!」嚇得哥哥跟住什麼都不敢再說。

精神科被標籤成治療障礙

最近衛生局提出應急方法包括三層介入,其中嚴重、緊急的個案即時轉介精神科醫生門診,其實緊急的分流並留新症配額給緊急個案,一直是醫管局兒童及青少年精神科的恆常做法,如果有較多的個案我們都希望騰出較多名額來應付臨床緊急需要,但是前線工作的經驗令我們理解到名額不是最重要的問題,最重要是很難得到父母的同意轉介緊急個案到精神科門診就診,這是我們在醫教社同心協作計劃工作裏邊最困難的一步,就算就診後,父母亦很多時不接受高實證及有效的精神科藥物治療,拖垮治療機會、最後當個案太嚴重需要入院觀察及治療,父母亦拒絕及不合作,不聽從醫生建議簽名離開。精神科的標籤及污蔑化其實就是接觸及取得精神科服務的最大障礙。

精神病嘅範疇裏,大部份個案經過藥物及心理治療,大概70至80%可以有良好進展,當然有時亦有10至20%比較還抗性、難於治療及病人缺乏病徵感拒絕治療或跟進。大部份成功個案可以繼續正常生活工作,一邊看醫生一邊正常繼續工作,他們包括專業人士如醫生律師老師等等,由於精神病的負面標籤令到他們都避免跟同事或朋友提起,令到大眾都忽略了這些康復得好的大多數,但是還抗性的較為困難的病人,他們由於種種原因,出事後受到傳媒二十四小時廣泛報道,令他們的傷害性行為深入民間,令大家聽到精神病三個字都感到害怕,對於精神科都有污蔑性的標籤,令到患者對於接受治療卻步. 在外國及最近香港都有不少contact Library 的教育,由普通過來人分享自己的醫療旅程及康復過程,讓公眾明白精神病大部份是可以醫好的,減低公眾對它的恐懼及標籤。

除此之外,公眾教育、及設立精神健康學校課程亦十分重要,在公眾層面,在Shall we Walk之後,除了溝通係咪要share shall we see the doctor ? shall we take the medication? 學校的精神健康教育課程包含了解各類精神病的成因、病徵及治療,好使到學生及青少年可以察覺到自身的症狀,並可理解到朋友及同輩之間的情況而互相提點及支援,並且提供經歷性的學習,親身了解到各類病患者的情況及照顧者的壓力等等,由小做起,減少標籤,明白腦袋亦會生病,要懂得如何尋求協助及接受治療。

疫情影響了學習及社交成長

究竟為什麼現在有這麼多學童及青少年自殺個案呢?其實在疫情之下,大部份都是停學及網課,沒有實體的學習,興趣培養及社交經歷, 他們都減少了面對成長的歷程和壓力而培育出抗疫力,更沒有達到各類里程碑的經驗及滿足感。由一年班轉眼間疫情過後已經到了五年班,缺乏了這三四年的成長經驗,到了五年班後學習水平可能勉強只得三四年班的程度,亦沒有以往跟朋輩相處培養興趣面對壓力的機會, 面對五年班的課程及其他方面的活動,老師追趕課程,壓力比平常的五年班學生都大,更何況他們的基礎成績及成長階段可能只在三四年班的進程。

對於能力高家庭資源豐富的學生,當然他們可以迎刃而解並建立抗疫力,對於一般能力的學生,他們壓力很大有較高機會出現情緒及行為問題,多高危因素的學生或較脆弱的一群,會比以前更多,因壓力而誘發了更多焦慮情緒低情緒的徵狀亦較為嚴重,較容易引致自殺的念頭及行為。

放慢學習進度為學生作輔導

就像中一的學生現在轉眼過了空洞的三、四年就到了中五階段,大一的學生就去到大四,要預備最後畢業試。這個復課而倍加的壓力令脆弱的學生崩潰。我哋係咪要暫時改變教育的政策及重點,對於分數的要求,升班的要求調低?將學習調校得慢一點?減少一些正式上課時間,預留更多的時間作慢慢學習及輔導,令他們循序漸進地追上?

最後偉文,相信大家都明白 No Health without mental health 冇咗精神健康就沒有真正的健康, 冇咗生命,就冇咗將來冇咗一切。你話希望大家家長、同工,可以同我哋嘅學童及年青人一齊攜手共行,在精神健康嘅路上邁進。多謝晒你!

