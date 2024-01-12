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【COSTCO深圳】香港大媽團港車北上掃筍貨　狂洗$3,000買爆購物車

社會 13:28 2024/01/12

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熱門 柳俊江 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 高才通 菊梓喬 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

古女士夥好友「港車北上」到深圳Costco掃貨。（陳靜儀攝）

Costco深圳店今日（12日）開幕，大批民眾在外狂打蛇餅，民眾須輪候約超過2小時，才有望入場掃貨。TOPick記者到深圳現場睇盛況，發現不乏港人身影。

古女士夥好友狂洗$3,000買爆購物車。（陳靜儀攝）

家住元朗的古女士，受惠於「港車北上」，夥兩名好友晨早到Costco掃貨，一個上午排隊個多小時，之後入場盡情買，幾人共花掉近3,000元人民幣，大呼抵買。古女士稱Costco貨物份量較大，但勝在便宜，例如300毫升進口髮尾油，Costco只須300餘元人民幣就有交易，香港動輒要賣800多元，變相接近半價。她還買了麵包、冷藏食品、水果等貨物。

她稱內地消費情緒較高漲，加上物價較平，每個月趁子女上班時，就會跟好友組團「港車北上」，來逛商場、食椰子雞、打邊爐等。相反香港物價貴，食物質素又不及深圳，結果組團北上比以往更頻繁，在港消費反而較手緊。

Costco今早約10時30分向會員發短訊，深圳店停車位已滿，進場需等候至少3小時以上。Costco超市門口以購物車排成「閘門」，不准顧客進出，由職員分批「放人」入場。TOPick記者在輪候約2個多小時後，終於獲安排進場，期間有職員向排隊客人派水。

進場後大批民眾狂搶開幕特價貨，其中以水果、雪藏海鮮、凍肉、麵包蛋糕，還有巨型迪士尼公仔最搶手。

現場直擊
大批顧客收獲豐富　收銀區出現人龍

場內氣氛亦非常熱烈，不少客人持手推車選購貨物，即使場內過道寬闊，可容約8人並肩而行，但仍相當容易與其他客人「撞車」。

順豐於Costco超市出口外搭置攤位，提供即日送貨返香港服務，如在早上11時半交貨給順豐，即日晚上可到香港。如在當日下午8時前交貨給順豐，翌日中午可到香港。運費3公斤貨物起跳，收費¥50人民幣起。

Costco如從福田口岸前往，可坐深圳地鐵4號線，坐十個站到「紅山」下車，之後徒步約15分鐘才到達。如果略嫌轉折，就可以在西九龍站坐高鐵到「深圳北」，然後打的或叫網約車前往，車費約15元人民幣，車程15分鐘內就抵達。

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記者：黃穎津、吳卓峰

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