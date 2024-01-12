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萬千星輝頒獎典禮2023丨佘詩曼相隔十年有機奪三地視后創紀錄　由雞仔聲蛻變成神級演員

娛樂 14:02 2024/01/12

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熱門 柳俊江 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 高才通 菊梓喬 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

阿佘被睇好在《萬千星輝頒獎典禮2023》再奪視后。

TVB年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2023》將於本周日（1月14日）移師到澳門舉行，當中大家最關注必定是視帝視后獎項！

在視后方面，佘詩曼憑《新聞女王》演「Man 姐」一角人氣急升，劇集自播出後有收視有口碑，阿佘在劇中的表現更加沒有令觀眾失望，在多個場口都大晒神級演技，其中在一場火場直播場口，完美展示多重情緒轉換，被封為教科書式示範。

新聞女王丨佘詩曼勇奪三地視后呼聲高　劇集收視高企5周稱冠成頒獎禮大贏家？

萬千星輝2023丨勇奪視后呼聲高

阿佘的演技毋容置疑，難怪她被視為今屆視后大熱，甚至各個候選人亦睇好她奪獎，除了本地外，還有「馬來西亞最喜愛TVB的最佳女主角」以及今年新增設的「大灣區最喜愛TVB女主角」獎，阿佘同樣有份入圍，大家都覺得她很有機會勇奪三地視后，再創新紀錄！

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萬千星輝2023丨港姐入行 聲線演技被批

阿佘於1997年參選港姐奪得季軍繼而入行，入行後已受無綫力捧，參演首套劇集《雪山飛狐》已為女主角。

雖然最初不少觀眾狠批她的聲音「雞仔聲」以及演技幼嫩，惟她努力磨練，又每天讀報紙練咬字，經過不斷的練習，其的努力用心並沒有白費，終在劇集《酒是故鄉醇》﹑《帝女花》以及《十月初五的月光》等有亮眼表現，演技有所進步。

其後她於古裝劇《金枝欲孽》演反派「爾淳」令其人氣急升，當年更與同劇的黎姿﹑張可頤以及鄧萃雯在女主角獎項「爭崩頭」。

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萬千星輝2023丨首位雙料視后

2006年，阿佘在劇集《鳳凰四重奏》向難度挑戰，在劇中一人分飾四角，終她憑此劇為她在《萬千星輝頒獎典禮2006》奪得「最佳女主角」和「我最喜愛的電視女角色」獎項，成為首位的雙料視后，演技備受肯定。

隨後，她參演的劇集《絕代商驕》﹑《宮心計》﹑《公主嫁到》﹑《天與地》等都展現出其爐火純青的演技，只要有她參演的劇集都是有收視保證。

2011年她離巢TVB重心轉移內地發展，在內地參演劇集《嫁入豪門》﹑《忽必烈傳奇》亦有不錯反應。

2006年奪得雙料視后。

萬千星輝2023丨「釘姐」再奪獎

2014年，她在《使徒行者》演臥底丁小嘉（釘姐）一角再次大受好評，其中一幕她三位母親離世的畫面，阿佘盡顯超凡演技，喊功更有層次，被觀眾力讚無得輸，終為她在新加坡﹑馬來西亞以及在《萬千星輝頒獎典禮2014》中勇奪雙料視后，亦是她兩度稱后，絕對為人生高峰，無人匹敵！

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萬千星輝2023丨有望成三地視后

即使奪得兩屆視后，演技備受認同，阿佘沒有驕傲，不斷努力做得更好，從不原地踏步，在2018年，她在內地劇《延禧攻略》裡飾演嫻妃，紅遍中港兩地，名利雙收，為其事業再創高峰，現已為內地灸手可熱的紅星之一。

如果今次她真的奪得三地視后，便再次創下歷史紀錄！

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撰文 : TOPick柴犬出動

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