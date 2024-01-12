星二代丨林子祥前妻受訪承認對婚姻失敗釋懷　吳正元爆林德信快當爸爸

▲ 吳正元爆林德信快做爸爸。

林子祥跟前妻吳正元育有一子一女，去年11月，兩人兒子林德信低調完婚，吳正元跟離婚30年的林子祥，二人全沒芥蒂，阿Lam更相擁前妻合照。

吳正元早前罕有地接受陳圖安的《安哥同學會》訪問，跟林子祥離婚30年的她首度談及兩人現時的關係。

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▲ 吳正元接受陳圖安節目訪問。

阿Lam開心獻唱賀兒子結婚

說到去年11月榮升奶奶，吳正元出席兒子婚宴時跟朋友聚舊，由於太過開心盡興，原本特意找來美指設計的靚衫，吳正元已經沒時間換衫。

婚宴上林子祥獻唱助興，對此吳正元說：「很少見過他唱歌唱得咁開心，(你有給予掌聲？)當然有啦。」

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爆林德信就快做老豆？

吳正元跟阿Lam於1994年離婚，她坦言已經釋懷，雖則這是不容易的事，吳正元稱已經當了婆婆，加上又快做嫲嫲，人生已進入另一個階段的她，不想再為過去感情所困，言談間吳正如口快快爆出兒子「奉子成婚」。

說到下半場的人生，吳正元說：「現階段我不擔心年老問題，也不會因為人生所遇到的難題或困擾，令自己內心受到傷害，這樣會消耗自己的能量，有些事情發生了就要面對和解決，近年越來越明白身心靈健康的重要，希望人生下半場可以自在享受當下。」

▲ 吳正元跟林子祥出席兒子的婚禮。（網上圖片） ▼ 點擊圖片放大 +3 +2

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新抱腹部微隆

至於林德信昨日（1月11日）於IG以英文留言，其大意是指，他在聆聽媽媽的「人生故事」，令他感覺很驚喜！

林德信向媽媽承諾：「愛你！說實話，還有誰為我付出這麼多！？很抱歉遺失了你的鑽石耳環，我曾承諾會為你購買，先讓我多賺點錢吧！」

去年11月成婚時，林德信的太太已被指疑似腹部微隆，已揣測二人奉子成婚，從另一婚照所見，林德信親吻Candace時，她把手擋在肚前，似乎刻意護肚。

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