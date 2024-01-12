申請公屋｜港男申請公屋入息超額　想加這位家庭成員被勸唔好

▲ 港男申請公屋入息超額，想加這位家庭成員，被網民勸止。

申請公屋要留意入息，近日有網民感慨，本身正輪候3人公屋單位，但因超出入息限額而被取消資格，要重新輪候等上樓。事主指即使太太不工作，仍超出少許入息限額，故令他忽發奇想，想加入一名失業不婚的兄弟姐妹共同申請，但其他網民就普遍不認同此做法，引發網上爭議。

最新影片：

據Facebook群組「公屋討論區 - 香港facebook群組」，日前有匿名網民發帖，向其他網友「誠心請教」。事主指自己本身正輪候三人家庭單位，去年與主任會面時，因入息超過限額而被取消資格，要等半年後再恢復申請：

無奈計過條數，就算老婆唔做野入息都係超咗少少，但自己又係家庭支柱。

事主於是想在恢復申請時加人數，並打算加入自己的兄弟姊妹，而該名家庭成員的狀況是失業、未結婚亦不打算結婚，沒有公屋及居屋戶籍。由於事主未知是否可行，於是在網上詢問其他網友意見。

帖文引來網民熱烈議論，而網民傾向都是建議事主不要這樣做。點擊睇更多留言：

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

據現時公屋申請，入息及資產限額來計算，3人家庭的每月入息限額為$24,410，資產淨值限額則為$490,000。至於4人家庭的每月入息限額為$30,950，資產淨值限額則為$573,000。而對加入家庭人數存疑，可向房署主任進行查詢。

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊: http://tinyurl.com/3dtnw8f5

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

1月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

責任編輯：王明芳