  • 21°C
香港時間 : 2024112日 (週五) 15:06
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 柳俊江 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 高才通 菊梓喬 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

妳不是她丨馬國明為撐新監製客串演出　車婉婉難忘與馬明首度合作趣事

娛樂 14:10 2024/01/12

分享：

分享：

熱門 柳俊江 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 高才通 菊梓喬 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

馬國明客串《妳不是她》。

TVB劇《妳不是她》在今晚（1月12日）播出大結局，雖然全劇最大懸念「平行時空」經已揭盅，但據知今晚《妳不是她》結局依然有反轉位。

昨晚（1月11日），《妳不是她》劇情林信（丁子朗飾）驚揭身邊的夏莉（馮盈盈飾）並非原本認識的夏莉，二人為此發生激烈爭執。今晚二人經歷連串拉鋸及爭吵後，將作出一個令人意外的決定。

妳不是她丨馮盈盈自認不懂愛人　放下「包袱」安心做自己

《妳不是她》

馬國明客串演出

全劇最大彩蛋馬國明亦終於登場，飾演的士司機馬明的他，劇中主要任務是與飾演林善的車婉婉發展姊弟戀。

搞笑的是，現實中升呢人夫不久的馬國明，在劇中自稱單身兼性格「好鬼悶」之餘，又大談擇偶條件及兩性相處之道：「做女人唔使成日都咁Tough，唔使吓吓都死頂，間唔中流露番少少女性溫柔，需要膊頭咪開聲咯。好多男人見到太強嘅女人，佢哋就縮唔敢追架喇」、「唔係每個男人都鍾意小鳥依人嘅，我就唔鍾意湊女喇，我鍾意啲女人係成熟啲，有自信啲，兩個人相處最緊要夾唔夾。」

《妳不是她》

只睇表面證供，馬國明繼《新聞女王》再於《妳不是她》中與婉婉正面交鋒看似甚有淵緣，原來二人緣份早於23年前經已啟動。

現正忙於演唱會綵排的婉婉，百忙中抽空受訪時透露原來與馬國明於2001年拍攝《不必剎掣》MV時已首度合作，當年二人除了同樣飾演情侶，馬明亦巧合地在MV中飾演司機，二人相隔23年再度「同車」，可謂別具意義。

最新影片推介：詹天文專訪

TOPick柴犬追星
聲夢小花丨17歲詹天文入行2年歷挫折再站起　Windy不被打沉：經過磨練堅強好多

車婉婉憶昔日合作

車婉婉更對昔日的馬明近乎有讚冇彈，並笑指當年的馬明可以「全日唔講嘢」：「我同馬明都真係有特別緣份，當時拍嗰隻MV時，我覺得呢個男演員好斯文，全日冇講過嘢，全日呀吓，拍咗一日㗎！同埋佢又高啦，樣又靚仔，身形又好，所以我對佢有好深刻印象。」

她續指：「後尾佢愈嚟愈紅，我就發現佢原來都幾活潑同幾好笑，但已經冇機會再合作。估唔到一直去到最近，又突然連續同佢有番合作，仲有對手戲添，所以好開心，好有親切感。」

其實《妳不是她》監製陳萍（April）與馬明亦相當有緣，二人先後於《白色強人》系列及《降魔的2.0》中合作過。據知，馬國明是次答應客串馬明一角，正是全為支持新進監製April，於是百忙之中抽出空檔拍攝，實在有情有義代表。

《妳不是她》

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

妳不是她丨馮盈盈自認不懂愛人　放下「包袱」安心做自己
18:13 2024/01/09
妳不是她丨馮盈盈自認不懂愛人　放下「包袱」安心做自己
萬千星輝頒獎典禮2023丨佛系馬國明不為自己拉票　大方為靚湯影福利照：不算很性感
16:43 2024/01/06
萬千星輝頒獎典禮2023丨佛系馬國明不為自己拉票　大方為靚湯影福利照：不算很性感
馬國明湯洛雯結婚丨湯鎮宗首開腔讚女婿好仔　欣賞馬國明疼錫家人朋友
12:16 2024/01/04
馬國明湯洛雯結婚丨湯鎮宗首開腔讚女婿好仔　欣賞馬國明疼錫家人朋友

你可能感興趣

妳不是她丨馮盈盈自認不懂愛人　放下「包袱」安心做自己
18:13 2024/01/09
妳不是她丨馮盈盈自認不懂愛人　放下「包袱」安心做自己
萬千星輝頒獎典禮2023丨佛系馬國明不為自己拉票　大方為靚湯影福利照：不算很性感
16:43 2024/01/06
萬千星輝頒獎典禮2023丨佛系馬國明不為自己拉票　大方為靚湯影福利照：不算很性感
馬國明湯洛雯結婚丨湯鎮宗首開腔讚女婿好仔　欣賞馬國明疼錫家人朋友
12:16 2024/01/04
馬國明湯洛雯結婚丨湯鎮宗首開腔讚女婿好仔　欣賞馬國明疼錫家人朋友
妳不是她 馬國明 車婉婉 監製 電視劇 TVB 馬國明（藝人）

最高瀏覽

觀塘車禍｜痛失愛妻胎兒　丈夫見心理醫生　精神科醫生：喪親後注意8大徵狀
觀塘車禍｜痛失愛妻胎兒　丈夫見心理醫生　精神科醫生：喪親後注意8大徵狀
婚禮人情2024｜最新人情公價一覽　酒店/酒樓/簽紙註冊/午宴金額大不同
婚禮人情2024｜最新人情公價一覽　酒店/酒樓/簽紙註冊/午宴金額大不同
【COSTCO深圳】華南首店今日開幕　即睇開業墟冚搶貨盛況
【COSTCO深圳】華南首店今日開幕　即睇開業墟冚搶貨盛況
溫泉危機｜內地女浸溫泉後　頸部生肉粒求醫揭染HPV　醫生揭一情況最易受感染
溫泉危機｜內地女浸溫泉後　頸部生肉粒求醫揭染HPV　醫生揭一情況最易受感染