妳不是她丨馬國明為撐新監製客串演出　車婉婉難忘與馬明首度合作趣事

▲ 馬國明客串《妳不是她》。

TVB劇《妳不是她》在今晚（1月12日）播出大結局，雖然全劇最大懸念「平行時空」經已揭盅，但據知今晚《妳不是她》結局依然有反轉位。

昨晚（1月11日），《妳不是她》劇情林信（丁子朗飾）驚揭身邊的夏莉（馮盈盈飾）並非原本認識的夏莉，二人為此發生激烈爭執。今晚二人經歷連串拉鋸及爭吵後，將作出一個令人意外的決定。

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▲ 《妳不是她》

馬國明客串演出

全劇最大彩蛋馬國明亦終於登場，飾演的士司機馬明的他，劇中主要任務是與飾演林善的車婉婉發展姊弟戀。

搞笑的是，現實中升呢人夫不久的馬國明，在劇中自稱單身兼性格「好鬼悶」之餘，又大談擇偶條件及兩性相處之道：「做女人唔使成日都咁Tough，唔使吓吓都死頂，間唔中流露番少少女性溫柔，需要膊頭咪開聲咯。好多男人見到太強嘅女人，佢哋就縮唔敢追架喇」、「唔係每個男人都鍾意小鳥依人嘅，我就唔鍾意湊女喇，我鍾意啲女人係成熟啲，有自信啲，兩個人相處最緊要夾唔夾。」

▲ 《妳不是她》

只睇表面證供，馬國明繼《新聞女王》再於《妳不是她》中與婉婉正面交鋒看似甚有淵緣，原來二人緣份早於23年前經已啟動。

現正忙於演唱會綵排的婉婉，百忙中抽空受訪時透露原來與馬國明於2001年拍攝《不必剎掣》MV時已首度合作，當年二人除了同樣飾演情侶，馬明亦巧合地在MV中飾演司機，二人相隔23年再度「同車」，可謂別具意義。

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車婉婉憶昔日合作

車婉婉更對昔日的馬明近乎有讚冇彈，並笑指當年的馬明可以「全日唔講嘢」：「我同馬明都真係有特別緣份，當時拍嗰隻MV時，我覺得呢個男演員好斯文，全日冇講過嘢，全日呀吓，拍咗一日㗎！同埋佢又高啦，樣又靚仔，身形又好，所以我對佢有好深刻印象。」

她續指：「後尾佢愈嚟愈紅，我就發現佢原來都幾活潑同幾好笑，但已經冇機會再合作。估唔到一直去到最近，又突然連續同佢有番合作，仲有對手戲添，所以好開心，好有親切感。」

其實《妳不是她》監製陳萍（April）與馬明亦相當有緣，二人先後於《白色強人》系列及《降魔的2.0》中合作過。據知，馬國明是次答應客串馬明一角，正是全為支持新進監製April，於是百忙之中抽出空檔拍攝，實在有情有義代表。

▲ 《妳不是她》

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