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【觀塘車禍】涉觀塘危駕撞斃懷胎4月孕婦    59歲貨車司機還押候訊

社會 14:19 2024/01/12

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（資料圖片）

懷胎4個月的孕婦於本周二（9日）下午，於觀塘海濱道與駿業街交界，被一輛中型貨車撞倒，送院搶救後不治。涉案貨車司機被落案起訴1項危險駕駛引致他人死亡罪，今早（12日）於觀塘裁判法院提堂。被告暫毋須答辯，裁判官應控方申請將案件押後至4月12日，以待進一步調查，包括等待醫療報告、死者的驗屍報告，以及翻查閉路電視紀錄。辯方申請保釋被拒，被告須還押。

男被告梁志華（59歲），報稱貨車司機，被控1項危險駕駛引致他人死亡罪。控罪指，被告於2024年1月9日在觀塘海濱道與駿業街交界，在道路上駕駛一輛中型貨車，引致陳健晴死亡。

被告今身穿墨綠色風褸外套應訊，其間表現平靜。控方申請將案件押後，以待進一步調查，包括等待醫療報告、死者的驗屍報告，以及翻查閉路電視紀錄。辯方有保釋申請，遭控方反對。裁判官遂將案件押後至4月12日再訊，其間被告須還押。

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記者：梁錦麟

交通事故 罪案 危險駕駛 觀塘 司機

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