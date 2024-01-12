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飛常日誌丨朱敏瀚感謝麥大力出手幫忙　馬國明演中央控制中心經理「半圓夢」

娛樂 14:43 2024/01/12

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熱門 柳俊江 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 高才通 菊梓喬 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

朱敏瀚在《飛常日誌》演機師感興奮。

在TVB劇《飛常日誌》終圓夢飾演機師（正機長）郭啟光Captain K的朱敏瀚（朱仔），在《飛常日誌》有不少揸飛機場口。

據知相關場口都是在香港國際航空學院及國泰城的飛行模擬器取景，對於可體驗操作飛行模擬器，朱仔受訪稱：「兩個模擬器都好像真，所有嘢基本上同真嘅飛機一模一樣，模擬器投射出嚟嘅畫面都非常像真，可以模擬出唔同嘅天氣狀況，原來一部飛機入面真係非常多掣。」

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朱仔訓練期間與眾人合照留念。

感激麥大力貼心幫忙

講到拍攝操作飛機場口難度，朱仔坦言：「整個拍攝過程都有導師現場指導，喺拍攝前10分鐘，盡量導師講一次我就做一次，好考短暫記憶，我記得第一次操作模擬器時，導師都話我好有潛質，佢事後派咗張卡片畀我，叫我試吓去考飛機師，話我應該冇問題，我就搞笑同佢講如果我撈唔掂演員就會去試吓！」

該導師更正是傳聞中現實版的《衝上雲霄》Sam哥，朱仔笑言：「好開心遇到佢，可以得到佢短暫嘅教導！」

另外，朱仔再次特別鳴謝機師好友麥大力：「我知道要演機師時，已經問定佢有咩要準備，同埋去到拍模擬機艙嗰日，佢都專登過嚟搵我睇吓有冇嘢幫手，佢真係好有心，同埋我劇中一啲揸飛機嘅術語，都係佢幫我執。」

朱仔指，在飛行模擬器內有如在駕駛真飛機。

馬國明曾應徵機場工

其實今次除朱仔一圓飾演機師夢，飾演中央控制中心值班經理楊尚偉的馬國明亦算「半圓夢」，原來他大學畢業後曾向香港國際機場應徵工作。

馬國明受訪時笑言：「大學讀書時係主修機械工程，所以畢業之後都寄咗好多信去搵工，其中一封真係寄過去機場，嗰個Apply嘅職位係關於飛機工程。」

馬國明在《飛常日誌》演中央控制中心值班經理楊尚偉。

雖然馬國明最終沒進入機場工作，轉戰娛樂圈踏上視帝之路，但對於兜了一大個圈後竟能透過拍劇在機場「上班」，對馬國明來說也算半圓夢。

他表示：「做演員可以嘗試到好多唔同嘅新事物，好開心可以喺中央控制中心（IAC）拍攝，置身嗰度嘅感覺真係好震撼，大家到時睇劇就感受到。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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