【珍惜生命】梨木樹邨夫婦疑財困失聯　女兒上門揭發燒炭亡

▲ (黃傑偉攝)

昨晚(11日)8時,葵涌梨木樹邨樂樹樓發生燒炭雙屍命案。

昨晚8時22分葵涌梨木樹邨樂樹樓，一名女子下班回家發現住所大門反鎖，拍門沒回應而屋內傳出異味，恐防家中父母發生意外，於是致電2人，但電話無人接聽，女子恐防父母於屋內發生事故於時報警求助。

消防員接報到場破門入屋，發現一對同為46歲姓麥男子及其姓范妻子昏迷倒臥在睡房內，旁邊放有2盤燒過的炭，經救護員檢驗後證實兩人已明顯死亡。警方於現場檢獲多封遺書，指2人因受金錢問題困擾，相信因此輕生。警方將案件列作屍體發現處理並對案件展開調查。

▲ (黃傑偉攝)

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記者：黃傑偉