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【珍惜生命】梨木樹邨夫婦疑財困失聯　女兒上門揭發燒炭亡

社會 15:37 2024/01/12

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熱門 柳俊江 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 高才通 菊梓喬 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

(黃傑偉攝)

昨晚(11日)8時,葵涌梨木樹邨樂樹樓發生燒炭雙屍命案。

昨晚8時22分葵涌梨木樹邨樂樹樓，一名女子下班回家發現住所大門反鎖，拍門沒回應而屋內傳出異味，恐防家中父母發生意外，於是致電2人，但電話無人接聽，女子恐防父母於屋內發生事故於時報警求助。

童學園
校長專訪︱高「FUN」教學齊共創寓學於樂展光芒　佛教榮茵孫校長：令學生找到自己的「閃光點」

消防員接報到場破門入屋，發現一對同為46歲姓麥男子及其姓范妻子昏迷倒臥在睡房內，旁邊放有2盤燒過的炭，經救護員檢驗後證實兩人已明顯死亡。警方於現場檢獲多封遺書，指2人因受金錢問題困擾，相信因此輕生。警方將案件列作屍體發現處理並對案件展開調查。

(黃傑偉攝)

防止自殺求助熱線：

「情緒通」熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線（多種語言）： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

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記者：黃傑偉

交通事故 消防員 屍體發現 自殺 社會福利 發燒 香港 葵涌 社會福利署

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