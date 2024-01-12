提高警覺｜陌生男按門鐘單位外企10分鐘　住戶憂「踩線」：大家小心【附踩線符號解碼法】

▲ 陌生男潛入屋苑，按門鐘單位外企10分鐘。

年近歲晚要提高警覺，做好防盜措施。近日有柴灣居民在網上發文，指早前一名陌生男子從後樓梯步出，然後站在其單位門前，停留5至10分鐘。樓主擔憂男子前來「踩線」，故發文提醒街坊小心門戶。

最新影片：

該名網民於Facebook群組「柴灣小西灣關注組 2.0」發文，指事發於12月27日，一名陌生男子從後樓梯步出，手持一束花，然後在樓主家門前停留5至10分鐘，曾按過門鈴。

▲ （Facebook群組「柴灣小西灣關注組 2.0」圖片）

▲ （Facebook群組「柴灣小西灣關注組 2.0」圖片）

從樓主分享的閉路電視截圖可見，該名男子束平頭髮型，身穿灰綠色外套、黑色上衣，背有斜孭袋，手上似乎拿著一束花，站在單位外。樓主認為男子形迹可疑，擔憂對方前來「踩線」，意圖不軌，故提醒街坊小心，提高警覺。

有網民看過帖文後建議樓主通知管理處，又留言提醒，「年尾出嚟搵食」、「大家要小心」、「係唔係認錯門口？不過真心大家都要留意下」、「要識得保護自己」。

神秘「踩線」符號解碼法

過往有不少網民發現單位外出現疑似賊人「踩線」符號，早前ＷhatsApp曾瘋傳有關符號的解碼方法，該兩個符號可分別解讀為「－－」即早上晚上均無人在單位內」，以「－＋」則代表早上無人，晚上有人。

▲ 網傳踩線符號意思。（網上圖片）

雖然該則WhatsApp寫明乃警方提醒大眾的信息，但TOPick曾翻查資料，暫未找到警方有關的告示，因此解讀內容未經核實，只供參考。

除了本港出現疑似賊人「踩線」的符號外，其實內地近年也曾發生多宗入屋盜竊事件，同樣有各種不同的「踩線」符號率涉在內，《人民網》曾解構內地的踩線符號意思：

▲ （網上圖片）

到底賊人是如何踩線的？以下綜合賊人踩線手法：

1. 以傳單看線索

有賊人會觀察單位的廣告傳單，若門縫的傳單過多，代表戶主有一至兩天沒有清理，從而判斷戶主一家外出。

2. 以藉口試探

亦有賊人或會以查煤氣錶等籍口拍門，或打電話試探。他們或會在電話中裝作打錯，以得知此戶有沒有人在。

2016年時，葵聯邨、馬鞍山、香港仔石排灣邨多個屋苑亦層出現「神秘符號」，當時有葵聯邨居民表示，有可疑人在走廊徘徊，上前質問來意，可疑人只道：「搵單位囉！」

3. 小心防盜鎖

要提防賊人，當然要有堅固的防盜鎖。不過即使有鎖家門也不等於一定安全，2011年網絡亦曾傳出「錫紙開鎖法」。

消委會15年曾調查市面上的19款電子鎖，開鎖方式主要分為密碼、感應卡、指紋及鎖匙4種，價格由1,280至5,260元。當中有13款附有「防恐慌設計」，即使門上了鎖，室內的人只需按下門柄便可解鎖，但只有兩款Yale的電子鎖另設安全按鈕。消委會指，設計有機會被賊人利用，如將一張膠卡套入門縫，膠卡上剪有一個洞來套住門柄，「只要一扯，便可開門」。

消委會建議，安裝此類鎖的用戶可在大門四邊加裝防火及隔煙門條、自動門底。

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責任編輯：王明芳