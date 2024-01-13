尖子培育︱想考好成績要學得其所　教育心理學家2招打根基教出英文數理高材生

▲ 教育心理學家王天佑分享2招教出英文數理高材生。

香港的社會很重視學生的成績，所以老師們在課室內很努力地追趕課程，令學生在公開試中獲得好成績，從而升讀理想的大學科目。作為香港註冊教育心理學家，在學生學習的過程中，有適當的課程和教學內容當然重要。但不少人都忽略了一點：要學生能夠掌握課堂的內容，除了要有良好的教學，學生亦需要先具備相關的認知能力，才能有效地學習。

最新影片：

學英語應先學拼音

以學習英文為例。英文是一種全音素文字 (alphabetic language)，意味著英文字的發音可以從其組成的字母所代表的音素 (語音的最小單位) 拼合出來。例如Cat 的英文可以由 /k/, /æ/ 和/t/ 三個音素組合而成。所以，學習英語的最有效方法是學習拼音，即學習如何由字母的音素拼合出詞語的讀音。然而，有些學生對辨別音素有顯著的困難。這些困難會阻礙他們學習英文生字，因為他們不能從字母的音素推敲出詞語的讀音。因此，辨別音素的困難是英語系統中的讀寫障礙的最主要成因之一。

更多英文拼音的例子：

詞綴辨識： 在教導單字 "unhappiness" 時，指導學生辨識 "un-" 和 "-ness" 這樣的前綴和後綴，理解它們是如何改變 "happy" 這個字的意思的。

複合詞分解： 在學習複合詞如 "notebook" 時，孩子學會將它分解為 "note" 和 "book"，並理解這兩個詞合併後的新意義。

字根學習： 透過辨識字根來學習新單字。 例如，透過字根 "spect"（意為看）來理解 "inspect"（檢查）、"spectator"（觀眾）和 "respect"（尊重，意為再次看）。

同根詞對比： 分析如 "teach" 和 "teacher" 這樣的同根詞，理解加上 "-er" 如何將動詞變成名詞。

構詞規則應用： 學習如何透過將 "-ed" 加到 "wak" 以形成過去式 "waked"，從而應用英文中的構詞規則。

數理科學最重空間感

而在學習數學和科學方面，空間感似乎有著重要的角色。空間感指的是個體理解、操作和預測物體在三維空間中位置和方向的能力。 在日常生活和科學學習中，這項能力尤其重要。在學習數學和科學時，我們不時要將相關概念以視覺的方式顯現出來。例如在學習粒子的結構時，我們經常會將它畫出來，以協助我們去理解。心理學的文獻亦指出，在STEM 科目中最頂尖的數學和科學家，不少在青少年的時候已在空間感上有著異常出色的表現。

以下是空間感的例子:

拼圖遊戲： 透過玩拼圖遊戲，孩子學習如何將不同形狀的碎片拼湊成一個完整的圖像。

繪圖技能： 在紙上繪製或識別從不同角度看的物體（例如，一個盒子的側面視圖和頂部視圖）。

空間方向： 給定真實或虛擬的場景，讓孩子描述物體之間的相對位置，例如 "桌子在椅子的左邊"。

空間推理遊戲： 玩類似俄羅斯方塊的遊戲，要求玩家在有限的空間中有效地放置不同形狀的塊。

模型組裝： 組裝模型套件（如飛機、船隻或建築物模型），需要理解各部件如何組合在一起形成三維結構。

從以上的例子可以看出，學習主要的科目，如語文、數學及科學時，我們都必需具備一些相關的認知能力，例如語素意識和空間感，才能有效地學習到科目的知識。所以，我們的教育除了要教授知識外，亦應加入一些培養學生基本認知能力的內容。有了這些基礎，學生才能建築起穩固的知識的大樓。

如對與學習有關的認知能力有興趣，想作進一步的了解，歡迎瀏覽香港大學心理學系認知發展研究實驗室的網頁（按此連結）。

適逢小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊: http://tinyurl.com/3dtnw8f5

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s