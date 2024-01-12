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日本地震｜5歲男童被燙傷皮開肉綻 救護車遲來醫院拒收治3日後發高燒亡

家事百科 17:02 2024/01/12

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一名5歲男童在地震時遭滾水燙傷，災後救護車遲來，醫院拒收治，男童3天後高燒離世。

日本發生黎克特制7.6級地震，日本政府在11日將能登半島地震指定為「極嚴重災害」。地震帶來災害傷亡，醫療系統亦出現超出負荷，災民未必及時獲得治療。有一位5歲男童中川叶逢因為地震翻瀉熱水壺，燙傷男童臀部和腿部致皮開肉綻，因醫生判斷傷勢不夠嚴重被拒入院，男童燙傷後發高燒苦等3天，最終回天乏術。

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根據日本媒體「日本電視台」及綜合日媒報導，一位26歲的母親中川岬，講述她在能登半島地震中失去5歲兒子心碎之情。1日傍晚，5歲兒子與母親住在石川縣滋賀町，事發前兩人在石川縣志賀町的親戚家，因地震時熱水壺中的熱水濺到男童，造成他臀部、腿部嚴重燙傷，更發現皮膚表皮剝落，當她想試圖用水幫兒子冷卻傷口時，可惜震後斷水無水可用。

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救護車遲來醫院拒收治
母親見狀立即叫了救護車，可能地震關係救護車沒有即時出動。她亦試圖開車送兒子去醫院，「由於救護車不來，我決定自己送他去醫院，我很害怕。」但看到道路龜裂，而且兒子一坐上車就立刻喊痛，讓她只好繼續打給隔壁町的119呼救。兒子無法被送往醫院，因醫生判斷傷勢不夠嚴重被拒入院，被迫在家緊急處置。母親講述兒子說：「很痛！塗了藥但還是很痛。」

兒子在第3日上午出現高燒，發燒到41度，由於高燒不止，一家人4日再次趕往醫院，住進了同一家醫院的加護病房（ICU）。「日本電視台」受訪片段中，表述送兒子到急症室的情形：「我在急診室門口等了很久，他已經停止了呼吸，臉色突然變得蒼白，停止了呼吸」。母親一度落淚悲泣說：

「如果沸水全倒在我身上，我是否能活下來？」

母親中川岬一度自責說：「謝謝兒子的誕生，我一直希望騰出更多的陪伴他。很遺憾我沒法做到。」（影片截圖：日本電視台新聞）

兒子被迫等待卻等不及救援，不幸過世，讓她感到不能釋懷。內心心痛不已又困惑「兒子的皮膚已經剝落，潰爛露出了肉，為什麼他的情況如此嚴重，卻沒有被送進醫院？」院方接受媒體採訪時，則表示正在調查事情的經過，不多做其他回應。

這則消息受到各界關注，石川縣知事馳浩接獲此消息後，表示對相關醫療機構處理傷患的優先順序的判斷感到質疑，並強調確認醫院在緊急情況的處理程序。

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責任編輯：王明芳

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