校園直擊丨聖公會聖多馬小學100周年校慶嘉年華　花車巡禮STEAM攤位逾2000人參與

▲ 聖公會聖多馬小學100周年校慶，舉行嘉年華慶祝。（學校提供）

聖公會聖多馬小學於1月6日舉行百周年校慶揭幕活動「100周年校慶嘉年華」，有多馬學生、家長及校友表演之花車巡禮、全校藝術創作展覽、STEAM及中華文化攤位遊戲、學生才藝表演等，逾2000多名多馬師生、校友、區內居民等參與。

聖多馬小學100周年校慶以「光‧譜未來」展現「感恩、傳承、卓越、創新」。校慶嘉年華吸引歷年不少校友、前任校長及教職員工、學生家長及社區人士參與。嘉年華更由學校舞龍隊以「龍飛鳳舞」揭開序幕，重頭戲是由學生構思及參與製作具獨特創意的花車，花車巡禮以三大主題設計，包括： 「光」代表「感恩」、「譜」代表「傳承」、「未來」代表「卓越、創新」。

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花車巡禮在校園內進行，每架花車都展現出多馬特色及意念，並有鮮豔多彩具創意的平面及立體藝術設計、歷年學校相片、各種燈光及電子佈置等，為嘉年華增添繽紛色彩。全校師生齊唱100周年校慶主題曲「光‧譜未來」，參與的一至六年級學生、家長及校友更配合花車巡禮主題齊唱齊跳，同學更表演中國武術、基督小精兵獻詩、Hiphop舞蹈、管樂團及運動隊伍技術表演等。

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嘉年華另設以互動及電子形式進行的攤位遊戲，當中包括以學校歷史、聖多馬堂及宗教教育、聖多馬堂幼稚園、兩文三語、中醫葯、STEAM教育、彩繪藝術、圖書、體藝小舞台、童軍服務、校友、家長美食攤位等主題的遊戲和活動。來賓通過遊戲及活動贏得獎品，同時體驗校園充滿活力、創新及卓越的一面，展現聖多馬小學對校友、教職員工和社區的重要性和影響力。

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責任編輯：林愛娜