超市大搜查｜《LDK》12款平價粉底大比拼　7款A級透薄遮瑕+持久最平$58【附完整名單】

不少女士化妝時都會習慣使用粉底，幫助提亮膚色、遮蓋皮膚瑕疵。日本雜誌《LDK》近日以3大標準評測12款平價粉底，比較各款產品的定妝效果、持久力和使用感，並挑選出定妝效果最佳的款式，當中包括REVLON、CEZANNE、KATE TOKYO等人氣品牌，獲最高評分僅售1,846日圓（約99港元），大家不妨在各大店舖、網上或遊日時趁機入手。

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3大標準評測粉底

《LDK》指出，不同人有不同的皮膚類型，例如乾性皮膚、油性皮膚、混合型皮膚及敏感性皮膚，所以在選擇粉底時除了要留意產品顏色，亦要注意產品是否適合使用在自己的皮膚上；針對乾性皮膚，《LDK》建議消費者選用含保濕成分、具高保濕效果的粉底；針對油性皮膚，建議使用能吸收皮脂或含油量較低的粉底；針對混合型皮膚，《LDK》建議可以根據臉部不同位置的膚質，選用多種粉底；針對敏感性皮膚，建議消費者細心留意產品標籤，挑選合適自己的粉底。

《LDK》以3大標準評測粉底：

定妝效果： 由專業化妝師在受測者臉上進行化妝，完成後評估粉底能否矯正不均勻的膚色，以及自然地遮蓋老人斑、雀斑等皮膚瑕疵，同時評估是否具有自然光澤。

由專業化妝師在受測者臉上進行化妝，完成後評估粉底能否矯正不均勻的膚色，以及自然地遮蓋老人斑、雀斑等皮膚瑕疵，同時評估是否具有自然光澤。 持久力： 在人造皮膚上使用粉底，再噴上人工皮脂，並觀察粉底在蒸氣作用時破碎的時間和狀況。

在人造皮膚上使用粉底，再噴上人工皮脂，並觀察粉底在蒸氣作用時破碎的時間和狀況。 使用感：由專業化妝師評估產品的塗抹難易度，以及海綿或粉撲的使用舒適度。

12款平價粉底

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評測結果顯示，「KOSE高絲 Visée 原生光感粉底霜」獲得A+評級和「Best Buy」產品推薦。它能徹底遮蓋暗沉位置及皮膚瑕疵，且能為肌膚帶來自然光澤；專業化妝師指出此產品在使用上容易塗抹卻不輕易潰散，在使用後也不會感覺太厚或有笨重感，甚至有效對抗汗水和皮脂的影響，其售價為1,846日圓（約99港元）。

而獲A級好評的7款產品中，最便宜的一款為「Cezanne Cushion Foundation」，僅售1,078日圓（約58港元），性價比甚高。

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