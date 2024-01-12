MIRROR成員丨Alton發長文透露受滋擾　望粉絲發放正能量

人氣男團MIRROR將於本月15日至2月3日假亞博舉行16場演唱會，現時各成員都把握時間為演唱會進行綵排。

繼日前副隊長Anson Kong出黑圖放負，今日（1月12日）Alton王智德在社交網發長文指自己最近受到滋擾，希望粉絲發放正能量。

MIRROR演唱會｜MIRROR演唱會開騷前踩台 副隊長AK全黑Story惹熱議

發文表示受滋擾

Alton寫了一篇以「我想專心，我決定喺度放低一件事」為題的長文：「呢排，我受到滋擾 （唔爭論滋擾嘅定義，總之我唔舒服），有啲人嘅價值觀我真係諗唔明，我偷拍你，但我唔會po㗎，我cap你圖，但我唔會po㗎，我po你屋企人，你冇講過話唔得喎！其實有啲嘢應該係由自己個世界出發，嗰啲可能係公德心、禮貌、修養，而唔係由外面個世界出發，冇人知咪得，冇人話咪得，咁係咪即係只要件事冇人知冇人話唔犯法，呢個世界就要容許？ 」

他明白做這行就預了要「硬食」：「我明食得鹹魚抵得渴(做呢行) 自己咪主動去減少接觸以上例子嘅機會，但 IG 係就算你冇follow佢，佢都係可以任意tag你story」。

▲ Alton發長文。

望粉絲發放正能量

Alton希望大家能發放正能量，不要經常作批評：「而我每次睇IG都要碌到：又病、又凍親、又做唔到嘢等等，先不論對錯，先不論權利同自由，最簡單就係做完一日野，打開個電話想放鬆吓，但就係一堆呢啲負面嘢(負能量)。觀眾們先照顧好自己，再發放你哋嘅熱情，咁樣係咪啱數啲？ 講完！」

一班網民紛紛留言撐Alton，叫他專心準備演唱會，不要被外界的事而分心。

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