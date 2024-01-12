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北上購物｜山姆購物港人中伏個案頻增 壞電器「冇得退換」潤唇膏貴過香港

休閒消費 17:21 2024/01/12

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熱門 柳俊江 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 高才通 菊梓喬 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

港人開設山姆超市中伏group，分享自己不愉快的購物經歷。

內地的山姆超市最近成為港人假日掃貨的消費熱點，本港多間旅行社更加推出山姆旅行團，專車接送港人到山姆超市大手入貨。不過，陸續有港人在Facebook開設「山姆中伏分享Group」的群組，分享在山姆超市的中伏經歷，包括部分食品味道不佳，買護膚品貴過香港等，有港人購買電器後發現損壞無法使用，但山姆超市卻「冇得退貨」，引來網民熱議。

壞電器未能退貨 

山姆超市售賣的貨品可謂應有盡有，包括食品、日用品、護膚妝品到電器等。有網民分享於山姆買了「提拉米蘇」，但味道卻「好似泡過中藥，若到不得了」，更呼籲大家「唔好中伏」。另有網民買了韓式辣肉腸，更截圖該品牌，寫上︰「要幾難食有食。」更指買了三盒，但有兩盒已扔進垃圾桶。

也有港人在山姆超市購買潤唇膏，結果回後發現貴過在香港購買，並留言指「我知我係蠢，每支買貴Sasa$10」，亦有人出示一隻巨型「奶龍公仔」的售價，要人民幣999元（約港幣1,100元）。不過，講到最差的是買了壞的電器︰「插了電完全冇反應，最重要已換了13A 3腳插」，但山姆卻稱「冇得退貨」。

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網民寸爆山姆fans擁正能量

不少網民都覺得內容「有娛樂性」，更揶揄山姆fans，「一路俾人呃仲要一路幫忙唱好，好正能量」。帖文引來大批網民留言，有網民表示︰「本身都想去見識下，多得有呢個group，都係留返喺屋企」及「睇完無咩興趣行」，亦有人指香港其實都可以買到平貨，「香港都可以平，由其是深水埗，不過你未必去」。

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