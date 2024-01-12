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萬千星輝頒獎典禮2023丨最佳女主角十強名單　佘詩曼封視后呼聲超高

娛樂 16:31 2024/01/12

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熱門 柳俊江 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 高才通 菊梓喬 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

《萬千星輝頒獎典禮2023》「最佳女主角」十強名單。

TVB《萬千星輝頒獎典禮2023》將於1月14日舉行，今屆眾多獎項名單當中，「最佳女主角」被視為無懸念，大眾都認為「連眉毛都有戲」的《新聞女王》「Man姐」佘詩曼必奪《萬千星輝頒獎典禮2023》視后獎。

在早前TVB官方社交平台專頁公布的「女主角」十強名單中，佘詩曼吸Like度勢如破竹，以超過三倍Like數拋離第二名的李施嬅。

不過李施嬅的潛力亦不容忽視，自《金宵大廈》系列後演技備受肯定的施嬅，在《新聞女王》中再下一城展現實力，當中最令人深刻場口除了在「家妍」山上崩潰痛哭，其專業的主播Look及主播Tone亦贏盡熱話。

至於排名第三位，則為同屬演技派、憑《破毒強人》打入十強的胡定欣。

萬千星輝頒獎典禮2023丨佘詩曼相隔十年有機奪三地視后創紀錄　由雞仔聲蛻變成神級演員

萬千星輝2023丨最佳女主角十強

  • 有種好男人    李佳芯
  • 隱形戰隊    劉佩玥
  • 靈戲逼人    龔嘉欣
  • 破毒強人    胡定欣
  • 寵愛Pet Pet    林夏薇
  • 你好，我的大夫    蔡思貝
  • 香港人在北京    吳若希
  • 羅密歐與祝英台    陳茵媺
  • 新聞女王    佘詩曼
  • 新聞女王    李施嬅

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撰文 : TOPick柴犬出動

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