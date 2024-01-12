萬千星輝頒獎典禮2023丨最佳女主角十強名單　佘詩曼封視后呼聲超高

▲ 《萬千星輝頒獎典禮2023》「最佳女主角」十強名單。

TVB《萬千星輝頒獎典禮2023》將於1月14日舉行，今屆眾多獎項名單當中，「最佳女主角」被視為無懸念，大眾都認為「連眉毛都有戲」的《新聞女王》「Man姐」佘詩曼必奪《萬千星輝頒獎典禮2023》視后獎。

在早前TVB官方社交平台專頁公布的「女主角」十強名單中，佘詩曼吸Like度勢如破竹，以超過三倍Like數拋離第二名的李施嬅。

不過李施嬅的潛力亦不容忽視，自《金宵大廈》系列後演技備受肯定的施嬅，在《新聞女王》中再下一城展現實力，當中最令人深刻場口除了在「家妍」山上崩潰痛哭，其專業的主播Look及主播Tone亦贏盡熱話。

至於排名第三位，則為同屬演技派、憑《破毒強人》打入十強的胡定欣。

萬千星輝頒獎典禮2023丨佘詩曼相隔十年有機奪三地視后創紀錄 由雞仔聲蛻變成神級演員

萬千星輝2023丨最佳女主角十強

有種好男人 李佳芯

隱形戰隊 劉佩玥

靈戲逼人 龔嘉欣

破毒強人 胡定欣

寵愛Pet Pet 林夏薇

你好，我的大夫 蔡思貝

香港人在北京 吳若希

羅密歐與祝英台 陳茵媺

新聞女王 佘詩曼

新聞女王 李施嬅

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